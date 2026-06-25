Le défenseur de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, Pau Cubarsí, a déclaré que jouer contre Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde est l'un de ses plus grands rêves.

La star de l'équipe d'Argentine a défendu les couleurs du FC Barcelona pendant de nombreuses années, devenant l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du club. Pour Cubarsí, Messi a été une idole et un modèle depuis son enfance.

« Jouer contre Messi en finale de la Coupe du Monde serait un véritable rêve. Tout d'abord, cela signifierait que je participe à une finale. Par conséquent, j'aurais la chance de lutter pour devenir champion du monde.

Et si l'adversaire était Messi, ce serait la réalisation de mes rêves d'enfant », a déclaré Cubarsí.

Le jeune défenseur a souligné que le footballeur argentin occupe également une place particulière au sein de sa famille.

« Bien sûr, Messi est mon idole. Toute ma famille est supportrice du FC Barcelona. J'ai grandi en le voyant comme notre héros et notre modèle. J'aimerais beaucoup le rencontrer personnellement », a ajouté le footballeur espagnol.

On a également interrogé Cubarsí sur les chances de l'Espagne de remporter la victoire dans un match contre l'Argentine menée par Messi.

« C'est l'objectif précis que nous visons. C'est exactement dans cette direction que nous travaillons », a répondu le défenseur du FC Barcelona.

Ainsi, si l'Espagne et l'Argentine se rencontrent en finale, Cubarsí aura non seulement la chance de lutter pour le titre, mais aussi d'affronter son idole d'enfance.