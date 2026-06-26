Martines révèle le facteur clé de la victoire contre l'Ouzbékistan

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Martines révèle le facteur clé de la victoire contre l'Ouzbékistan

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martines, s'est exprimé sur la victoire convaincante 5-0 face à l'Ouzbékistan.

Le technicien espagnol a souligné que l'aspect le plus important pour l'équipe lors de ce match a été la gestion des émotions et le respect du plan de jeu établi.

« Je pense que le facteur principal dans ce match a été la capacité à gérer les émotions. Lors de la première rencontre, après avoir marqué, nous avions perdu notre plan, notre discipline sur le terrain et notre organisation positionnelle », a déclaré Martines.

L'entraîneur a ajouté que les joueurs portugais avaient bien compris comment agir dès les premières minutes contre l'Ouzbékistan et avaient correctement exécuté le plan tactique jusqu'à la pause.

« Cette fois, la situation était différente. Nous avons agi en comprenant exactement comment nous devions jouer jusqu'à la mi-temps. Les cinq joueurs entrés en cours de jeu ont également maintenu une discipline tactique de haut niveau. Cela a été décisif », a-t-il souligné.

Martines a également noté que le deuxième but avait donné un avantage psychologique au Portugal et que le but annulé de l'Ouzbékistan avait influencé le scénario du match.

« Le deuxième but nous a énormément aidés. De plus, le fait que le but de l'Ouzbékistan n'ait pas été accordé a influencé la physionomie du match. Dans une autre rencontre, un tel but aurait été validé et cela aurait changé tout le cours du match », a déclaré l'entraîneur.

Le sélectionneur portugais s'est dit satisfait que son équipe ait rapidement tiré les bonnes conclusions des erreurs commises lors du match précédent.

« Dans l'ensemble, je suis très heureux. Car nous avons rapidement analysé nos erreurs du premier match et nous avons réussi à ne pas les répéter », a ajouté Martines.

Après cette victoire contre l'Ouzbékistan, l'équipe nationale du Portugal a porté son total à 4 points. L'Ouzbékistan, qui n'a pas encore marqué de point, occupe la quatrième et dernière place du classement du groupe.

PortugalOuzbékistanRoberto Martínez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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