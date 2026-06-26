Koloskov souligne le problème majeur de l'Ouzbékistan face au Portugal

·65·Sport
Koloskov souligne le problème majeur de l'Ouzbékistan face au Portugal

Vyacheslav Koloskov, président honoraire de l'Union russe de football, a analysé le match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre le Portugal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'Ouzbékistan s'est incliné 0-5 lors de cette rencontre. Selon Koloskov, l'équipe nationale a montré deux visages différents durant le tournoi.

« L'Ouzbékistan a produit deux types de jeux lors de la Coupe du Monde. Contre la Colombie, l'équipe a été digne et certains aspects étaient positifs. Mais face au Portugal, l'équipe a complètement implosé », a-t-il déclaré.

L'expert a souligné que le problème principal résidait dans l'incapacité des joueurs à savoir comment agir face à un adversaire fort. Il a suggéré que l'entraîneur Fabio Cannavaro n'avait peut-être pas accordé assez d'attention à la préparation tactique.

« J'ai eu l'impression que Cannavaro n'avait pas assez travaillé la tactique. L'équipe a d'abord tenté de défendre bas avec cinq défenseurs, mais cela n'a pas fonctionné. Ensuite, ils sont passés au pressing, mais la situation s'est aggravée », a dit Koloskov.

Parallèlement, il a positivement évalué la préparation physique et technique des joueurs ouzbeks.

« L'équipe n'est pas mal préparée physiquement et techniquement. L'Ouzbékistan est une équipe nationale de niveau moyen pour un Mondial. À mon avis, la tactique a été le facteur décisif dans ce match », a ajouté l'expert.

Koloskov a également salué la performance du Portugal. Selon lui, les Européens ont joué à un niveau très élevé, donnant une véritable leçon de maîtrise à l'Ouzbékistan.

« Bien sûr, le Portugal a également très bien joué et a démontré son haut niveau », a-t-il affirmé.

Ainsi, l'expert a désigné les erreurs tactiques et l'inefficacité du plan de jeu comme les causes principales de la lourde défaite de l'Ouzbékistan.

OuzbékistanPortugalVyacheslav KoloskovFabio Cannavaro
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Mikel Oyarzabal s'exprime sur les rumeurs avec Barcelone et Lamine YamalMikel Oyarzabal s'exprime sur les rumeurs avec Barcelone et Lamine YamalAujourd'hui, 00:54Cristiano Ronaldo soumis à un contrôle strict à l'aéroport après le match contre l'Ouzbékistan (vidéo)Cristiano Ronaldo soumis à un contrôle strict à l'aéroport après le match contre l'Ouzbékistan (vidéo)Aujourd'hui, 00:51Manchester United entre dans la course pour Felix Nmecha de Borussia DortmundManchester United entre dans la course pour Felix Nmecha de Borussia DortmundAujourd'hui, 00:33Klopp considère Ancelotti comme l'entraîneur idéal pour le BrésilKlopp considère Ancelotti comme l'entraîneur idéal pour le BrésilAujourd'hui, 00:17Martines révèle le facteur clé de la victoire contre l'OuzbékistanMartines révèle le facteur clé de la victoire contre l'OuzbékistanAujourd'hui, 00:13Neymar s'exprime sur son retour au haut niveau et son amitié avec Lionel MessiNeymar s'exprime sur son retour au haut niveau et son amitié avec Lionel MessiAujourd'hui, 00:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan