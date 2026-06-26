Koloskov souligne le problème majeur de l'Ouzbékistan face au Portugal

Vyacheslav Koloskov, président honoraire de l'Union russe de football, a analysé le match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre le Portugal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'Ouzbékistan s'est incliné 0-5 lors de cette rencontre. Selon Koloskov, l'équipe nationale a montré deux visages différents durant le tournoi.

« L'Ouzbékistan a produit deux types de jeux lors de la Coupe du Monde. Contre la Colombie, l'équipe a été digne et certains aspects étaient positifs. Mais face au Portugal, l'équipe a complètement implosé », a-t-il déclaré.

L'expert a souligné que le problème principal résidait dans l'incapacité des joueurs à savoir comment agir face à un adversaire fort. Il a suggéré que l'entraîneur Fabio Cannavaro n'avait peut-être pas accordé assez d'attention à la préparation tactique.

« J'ai eu l'impression que Cannavaro n'avait pas assez travaillé la tactique. L'équipe a d'abord tenté de défendre bas avec cinq défenseurs, mais cela n'a pas fonctionné. Ensuite, ils sont passés au pressing, mais la situation s'est aggravée », a dit Koloskov.

Parallèlement, il a positivement évalué la préparation physique et technique des joueurs ouzbeks.

« L'équipe n'est pas mal préparée physiquement et techniquement. L'Ouzbékistan est une équipe nationale de niveau moyen pour un Mondial. À mon avis, la tactique a été le facteur décisif dans ce match », a ajouté l'expert.

Koloskov a également salué la performance du Portugal. Selon lui, les Européens ont joué à un niveau très élevé, donnant une véritable leçon de maîtrise à l'Ouzbékistan.

« Bien sûr, le Portugal a également très bien joué et a démontré son haut niveau », a-t-il affirmé.

Ainsi, l'expert a désigné les erreurs tactiques et l'inefficacité du plan de jeu comme les causes principales de la lourde défaite de l'Ouzbékistan.