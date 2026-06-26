Cole Palmer s'exprime sur son absence à la Coupe du Monde 2026

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Cole Palmer s'exprime sur son absence à la Coupe du Monde 2026

Le milieu de terrain de Chelsea, Cole Palmer, s'est exprimé pour la première fois sur son absence de la liste finale de l'équipe nationale d'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026.

Le joueur de 22 ans passe actuellement ses vacances de mi-saison sur l'île d'Ibiza, en Espagne. Palmer a déclaré que c'était la première fois depuis plusieurs années qu'il avait l'occasion de se reposer pleinement.

« Je vais me reposer cet été. Pour la première fois depuis trois ou quatre ans, je vais prendre de vraies vacances. Après cela, je retournerai au travail que j'aime », a déclaré Palmer.

Le footballeur anglais a admis que la saison dernière n'avait pas été à la hauteur de ses attentes. Cependant, il a souligné qu'il ne souhaitait plus s'inquiéter d'une décision qui ne peut être modifiée.

« Ce n'était pas ma meilleure saison, mais on ne peut plus rien changer maintenant. Je ne veux pas regretter une décision irréversible. Je souhaite bonne chance à l'équipe nationale pour le tournoi », a-t-il ajouté.

Palmer a également indiqué que, si son programme de vacances le permettait, il suivrait les matchs de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde.

Pour rappel, outre Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold figurent parmi les joueurs renommés non retenus dans la liste de l'Angleterre pour le Mondial 2026.

Ainsi, Palmer a accepté calmement son absence du Mondial et ambitionne de revenir plus fort pour la nouvelle saison après une courte pause.

Cole PalmerChelseaEspagneIbizaHarry Maguire
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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