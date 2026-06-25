Arsenal entame des négociations avec Bruno Guimaraes pour renforcer son effectif

Le club londonien Arsenal ambitionne de renforcer considérablement son effectif à l'approche du mercato estival. Il a été révélé que les Gunners ont établi des contacts initiaux pour recruter Bruno Guimaraes, milieu de terrain de Newcastle United. L'équipe de Mikel Arteta a entamé des discussions avec les représentants du joueur brésilien. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon le Daily Mail, la direction d'Arsenal franchit des étapes sérieuses pour le transfert du milieu défensif de 28 ans. Arteta souhaite un joueur expérimenté capable d'apporter une stabilité de haut niveau et un contrôle du ballon au milieu de terrain. Guimaraes est considéré comme le candidat idéal répondant à ces exigences.

La direction de Newcastle United n'a pas l'intention de laisser partir son leader, mais elle se prépare à recevoir une offre officielle d'Arsenal. Bruno Guimaraes explore actuellement les options disponibles sur le marché via des agents brésiliens. Bien que le joueur participe actuellement à des compétitions internationales avec sa sélection nationale, les discussions sur son avenir se poursuivent.

Concurrence au milieu de terrain

Depuis son arrivée à Newcastle en provenance de Lyon, Guimaraes s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat anglais. Sa vision du jeu et sa discipline défensive s'intègrent parfaitement dans le système tactique de Mikel Arteta. Bien que son contrat actuel avec Newcastle court encore sur deux ans, le désir du joueur de rejoindre une équipe favorite pour le titre pourrait jouer un rôle décisif dans le transfert.

Selon Goal.com, Arsenal ne compte pas se limiter au milieu de terrain. Le club prévoit également de renforcer son attaque. Morgan Rogers, la jeune étoile d'Aston Villa, figure également sur la liste des Londoniens. Cependant, le fait que le club de Birmingham demande plus de 100 millions de livres sterling pour son joueur pourrait compliquer ce transfert.

Arsenal comprend la nécessité de renouveler son effectif pour poursuivre sa dynamique positive de la saison dernière et défendre son titre la saison prochaine. L'arrivée de joueurs expérimentés comme Bruno Guimaraes donnerait sans aucun doute un avantage majeur à l'équipe, non seulement en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Une offre officielle à Newcastle est attendue dans les prochaines semaines.