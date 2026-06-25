Yandex et Neptun présentent un système intelligent de protection contre les inondations

Le géant technologique russe Yandex et la marque Neptun ont annoncé un nouveau système de sécurité destiné à l'écosystème « maison intelligente ». Cette solution innovante permet d'éviter les dommages matériels en cas d'accident lié aux conduites d'eau à domicile. Le système ne se contente pas de détecter les fuites d'eau, il peut également couper l'alimentation en eau sans l'intervention du propriétaire. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le nouveau système est pleinement intégré à l'application « Dom s Alisoy » de Yandex. En cas d'inondation dans le logement, les capteurs envoient immédiatement un signal et les vannes intelligentes se ferment automatiquement. L'utilisateur reçoit une notification push, un SMS ou une alerte vocale via Yandex Station. Cela est crucial pour éviter des dommages importants, surtout lorsque personne n'est à la maison.

Commande vocale et scénarios personnalisés

L'un des principaux avantages du système est la possibilité de le contrôler par la voix. Les utilisateurs peuvent couper ou ouvrir l'eau à distance via l'assistant vocal Alisa. Il est également possible de créer des scénarios spécifiques pour diverses situations de la vie. Par exemple, avec la commande « Alisa, nous partons », le système peut non seulement éteindre les lumières, mais aussi fermer automatiquement les vannes d'eau pour plus de sécurité.

Parallèlement, les développeurs ont pris en compte les besoins quotidiens. Par exemple, via la commande « Alisa, je lave le sol », il est possible de limiter temporairement la sensibilité des capteurs. Cela évite le déclenchement erroné du système lorsque les capteurs sont touchés par l'eau pendant le nettoyage. Cette flexibilité rend l'utilisation du système encore plus pratique et efficace.

Configurations et capacités techniques

Le nouveau système de protection est proposé en trois configurations selon les besoins des utilisateurs :

Basique : module de commande, deux vannes, capteurs filaires et sans fil ;

module de commande, deux vannes, capteurs filaires et sans fil ; Optimal : capteur filaire supplémentaire et alimentation sans interruption (UPS) ;

capteur filaire supplémentaire et alimentation sans interruption (UPS) ; Maximal : quatre capteurs (deux filaires, deux sans fil) ainsi que des compteurs d'eau chaude et froide.

La particularité du système est qu'il peut fonctionner en autonomie jusqu'à 30 heures grâce à l'UPS en cas de coupure de courant. De plus, les fonctions principales continuent de fonctionner même sans connexion Internet. Les compteurs d'eau envoient les données directement à l'application mobile, facilitant ainsi le contrôle des factures de services publics.

Alors que l'intérêt pour les technologies de « maison intelligente » croît également sur le marché ouzbek, une telle extension de l'écosystème Yandex devrait être pertinente pour les utilisateurs locaux. Le système est produit en versions pour tuyaux de 1/2 et 3/4 pouce. Quant aux prix, le coût initial du système complet est d'environ 35 990 roubles, tandis que le module de commande seul peut être acheté pour 16 990 roubles.