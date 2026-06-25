Découverte de deux planètes extraordinaires qui stupéfient les scientifiques

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Découverte de deux planètes extraordinaires qui stupéfient les scientifiques

Des scientifiques ont identifié deux exoplanètes géantes considérées comme parmi les plus étranges de l'univers. Fait étonnant : bien que leur taille soit égale ou supérieure à celle de Jupiter, leur densité s'est révélée être inférieure à celle de la barbe à papa.

Ces planètes, qualifiées de « super-puffs » par les chercheurs, sont enregistrées comme les exoplanètes massives les plus légères jamais détectées. George Dransfield, chercheur à l'Université d'Oxford et responsable de l'étude, souligne que la densité de ces corps célestes est si faible qu'elle peut être comparée à celle d'une mousse à raser.

Selon les scientifiques, ces planètes insolites pourraient être principalement composées de gaz d'hydrogène et d'hélium. Elles ont été détectées via le satellite TESS de la NASA et se situent à environ 1 110 années-lumière de la Terre, soit une distance d'environ 10 billions de kilomètres.

Il a été révélé que ces deux planètes orbitent autour d'une étoile dans la constellation du « Poisson Volant » dans le ciel austral. À titre de comparaison, la densité de Jupiter est environ 35 fois supérieure à celle de ces planètes.

Parmi les quelque 6 300 exoplanètes répertoriées dans le catalogue de la NASA à ce jour, il y a moins de 40 planètes de type « super-puff ». C'est pourquoi les scientifiques les considèrent comme des corps célestes très rares.

Les experts estiment que de telles planètes apparaissent dans des environnements riches en gaz autour d'étoiles en formation et perdent une partie de leur matière avec le temps. Les scientifiques prévoient d'étudier plus en profondeur leur composition chimique grâce au télescope spatial James Webb de la NASA.

Les chercheurs soulignent que l'étude de planètes aussi inhabituelles et rares permet de mieux comprendre comment l'univers s'est formé et d'élargir les connaissances sur la place de l'homme dans le cosmos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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