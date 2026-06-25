Georgina révèle le secret de Ronaldo : « Il pourrait jouer jusqu'à 50 ans »

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Georgina révèle le secret de Ronaldo : « Il pourrait jouer jusqu'à 50 ans »

Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, s'est exprimée sur la manière dont la star portugaise maintient une motivation élevée et une passion intense pour le football, même à 41 ans.

Georgina explique qu'elle rappelle parfois à Ronaldo qu'il a déjà remporté tous les grands trophées et lui suggère de profiter davantage de la vie. Cependant, pour le footballeur, la lutte sur le terrain n'est pas un simple métier, mais reste une partie essentielle de sa vie.

« Je dis souvent à Cristiano : “Tu as déjà tout, profitons maintenant un peu plus de la vie”.

Et il me répond : “Vous êtes tout pour moi, mais le football est ma passion” », a déclaré Georgina.

Elle a souligné que l'amour et la passion de Ronaldo pour le football sont restés pratiquement inchangés depuis les premiers jours de leur rencontre.

« Le plus surprenant, c'est que sa passion pour le football est aujourd'hui la même que le jour où je l'ai rencontré. Il ne s'économise jamais », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur la date à laquelle Ronaldo mettra fin à sa carrière, Georgina a affirmé que l'attaquant portugais est capable de rester sur le terrain pendant encore de nombreuses années.

« Les gens lui demandent quand il prendra sa retraite. Pour être honnête, il pourrait jouer jusqu'à 50 ans », a déclaré Rodriguez.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a actuellement 41 ans et participe à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Portugal. Il a réussi à marquer 2 buts lors des deux premiers matchs du tournoi.

Ainsi, l'âge n'est qu'un chiffre : le principal « carburant » de Ronaldo reste sa passion inépuisable pour le football.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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