Klopp considère Ancelotti comme l'entraîneur idéal pour le Brésil

L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a fait l'éloge d'un possible passage de Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe nationale du Brésil.

Selon le spécialiste allemand, Ancelotti est le candidat le plus qualifié pour diriger la Seleção. Klopp a même affirmé que s'il était brésilien, il aurait choisi Carlo pour l'équipe nationale.

« C'est très bien. Si j'étais brésilien et qu'on me demandait qui serait l'entraîneur idéal pour l'équipe nationale, je répondrais sans hésiter Carlo. »

« Il peut diriger n'importe quelle équipe nationale d'un simple haussement de sourcil », a déclaré Klopp.

L'ancien coach de Liverpool a souligné que le potentiel de l'équipe nationale du Brésil est immense, mais qu'un entraîneur fort est nécessaire pour le révéler pleinement.

« Le potentiel du Brésil est très élevé. Mais il faut quelqu'un pour le libérer. L'équipe manque de discipline tactique et il n'y a pas de meilleur candidat que Carlo pour aider les joueurs à progresser sur ce point », a-t-il ajouté.

Klopp a décrit Ancelotti comme un spécialiste exceptionnel, doté d'une vaste expérience, sachant gérer les joueurs et capable de diriger une équipe dans diverses situations.

« C'est un spécialiste fantastique. Les Brésiliens ont de la chance », rapporte La Gazzetta dello Sport citant Klopp.

Ainsi, Klopp est convaincu qu'Ancelotti pourrait instaurer la discipline tactique qui manque à l'équipe nationale du Brésil et exploiter pleinement son immense potentiel.