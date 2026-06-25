Le retour de Neymar : le Brésil rêve à nouveau du titre

La star de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, est revenue sur le terrain avec la Seleção après une longue absence. Le retour de l'attaquant, qui n'avait pas défendu les couleurs de son pays pendant près de trois ans, a été accueilli avec un immense intérêt et enthousiasme, non seulement par les supporters, mais par toute la communauté du football.

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a exprimé des propos chaleureux sur Neymar lors d'une conférence de presse à Miami. Selon lui, le joueur n'a besoin d'aucun encouragement ou motivation supplémentaire.

« Neymar n'a pas besoin de motivation particulière. Tout le monde l'aime ici. Il est toujours prêt à porter le maillot du Brésil », a déclaré le technicien.

Près de trois ans se sont écoulés depuis le dernier match de Neymar avec l'équipe nationale. Une grave blessure survenue en octobre 2023 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde — une rupture des ligaments du genou et une lésion du ménisque — l'avait éloigné des terrains pendant longtemps. Le processus de récupération et le manque de rythme ont également retardé son retour.

Désormais âgé de 34 ans, Neymar a réapparu sous les couleurs nationales lors du match à Miami. Le Brésil a remporté une victoire convaincante contre l'Écosse. Vinícius Júnior a marqué deux fois en première période, tandis que Matheus Cunha a accentué le score.

À la 76e minute, lorsque Neymar est entré en jeu à la place de Cunha, une véritable atmosphère de fête a envahi le stade. Dès que son nom est apparu sur les écrans géants, les supporters ont accueilli le joueur avec des applaudissements et des cris de joie.

Ancelotti n'a pas caché sa satisfaction quant à la performance de Neymar.

« Il méritait de jouer. Neymar a travaillé très dur pour sa récupération et a fait preuve de professionnalisme. Il pourra aider l'équipe avec ses qualités lors de la Coupe du Monde. Même durant son court passage sur le terrain, il a montré un bon niveau », a affirmé l'entraîneur.

Neymar n'a joué que 20 minutes. Durant ce laps de temps, il a touché le ballon 24 fois et a même réussi à cadrer une frappe vers le but. Mais plus que les statistiques, c'est son retour qui a redonné espoir aux supporters.

À la fin du match, les écrans du stade se sont à nouveau tournés vers Neymar. Il s'est approché des tribunes pour remercier les fans et a serré dans ses bras sa petite fille située au premier rang. Cette scène a été l'un des moments les plus émouvants de la soirée pour beaucoup.

Le Brésil a remporté sa dernière Coupe du Monde en 2002. Le dernier trophée majeur de la Seleção est la Copa América 2019. C'est pourquoi les supporters du pays ont soif de nouvelles grandes victoires.

Les supporters quittant Miami étaient satisfaits non seulement de la victoire écrasante, mais aussi du retour de Neymar.

« Pelé est le plus grand joueur de tous les temps. Mais Neymar est aussi l'un des meilleurs de l'histoire du Brésil. S'il gagne la Coupe du Monde, il se classera aux côtés de Ronaldo et Ronaldinho », a déclaré l'un des fans.

Les passionnés brésiliens sont convaincus que Neymar reste un joueur capable de changer le cours d'un match. Son expérience, sa technique et le célèbre style « jogo bonito » — le beau jeu — pourraient mener l'équipe nationale vers de nouveaux succès.

Ainsi, le retour tant attendu a eu lieu. Le héros du Brésil, que l'on croyait presque oublié, est de nouveau sur le terrain, et les supporters attendent avec impatience qu'il écrive de nouvelles pages de son histoire.