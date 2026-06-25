Un puissant séisme cause des ravages massifs au Venezuela

Deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5, survenant à seulement 40 secondes d'intervalle sur les côtes nord du Venezuela, ont causé d'importantes destructions. Selon les premières informations, le nombre de victimes s'élève à des centaines de personnes, et l'on s'inquiète pour le sort de milliers d'autres.

Les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans les villes de La Guaira, Catia la Mar et Caraballeda. Des dizaines d'immeubles se sont effondrés et la population recherche ses proches parmi les décombres.

Le séisme a également causé de graves dommages à l'aéroport international Simon Bolivar, principale porte d'entrée aérienne du pays. Plusieurs bâtiments ont également été détruits dans la ville de Caracas.

Selon l'ONU, plus de 100 bâtiments se sont effondrés dans la seule région de La Guaira. Des spécialistes des États-Unis, de France et d'autres pays participent aux opérations de recherche et de sauvetage.

Les autorités indiquent que le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Les sauveteurs se livrent à une course contre la montre pour retrouver des survivants sous les décombres.