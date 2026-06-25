Nicky Butt révèle la vérité sur Cristiano Ronaldo : quel homme est-il vraiment ?

La légende de Manchester United, Nicky Butt, a révélé des aspects méconnus de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Selon lui, il existe un fossé entre l'image publique de la star portugaise et sa réalité dans le vestiaire. Butt a décrit Ronaldo comme une personne extrêmement sincère qui apprécie l'esprit d'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Nicky Butt, membre de la « Class of 92 », beaucoup de gens sont intimidés par le statut légendaire de Ronaldo et n'osent pas communiquer avec lui. Cela donne l'impression extérieure que le footballeur se croit supérieur aux autres. En réalité, Cristiano est un garçon qui aime plaisanter et qui participe activement aux discussions d'équipe.

Dans une interview accordée à Paddy Power, Butt déclare : « Cristiano est en fait une personne très agréable et joyeuse. Malgré le fait qu'il soit milliardaire et une superstar mondiale, il reste ouvert à une communication simple. Le problème ne vient pas de lui, mais des autres — ils s'éloignent de lui parce qu'ils sont impressionnés par sa grandeur ».

Travail sur le terrain et critiques

Ces dernières années, Ronaldo est souvent accusé de moins courir sur le terrain et de ne pas assez aider en défense. Cependant, Nicky Butt a expliqué que cela n'est pas de la paresse, mais une gestion intelligente de l'énergie d'un joueur expérimenté. À ce sujet, il a comparé l'attaquant portugais à son rival éternel, Lionel Messi.

« C'est un excellent joueur d'équipe. Il peut sembler simplement immobile sur le terrain, mais Lionel Messi fait la même chose. Une fois atteint un certain âge et niveau, ils conservent toute leur énergie pour marquer des buts. Quand l'équipe ne fonctionne pas, on le désigne comme le problème, mais quand l'équipe a la possession, il reste la plus grande menace au monde », a ajouté l'ancien milieu de terrain.

Les critiques envers le jeu de Ronaldo se sont intensifiées, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après le match nul contre la RD Congo, de nombreux experts ont demandé qu'il soit mis sur le banc. Cependant, l'attaquant de 41 ans a prouvé qu'il était toujours en excellente forme physique en inscrivant un doublé lors du match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan (5-0).

Après ce match, une autre légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a défendu Ronaldo sur les réseaux sociaux. Ferdinand a souligné qu'il était absurde de remettre en question l'homme seul à avoir marqué lors de six Coupes du Monde et qui se dirige vers les 1000 buts. Selon Goal.com, avec ces résultats, Cristiano Ronaldo a dépassé le grand Eusebio pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Portugal.