Neymar s'exprime sur son retour au haut niveau et son amitié avec Lionel Messi

L'attaquant légendaire de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, est revenu sur le devant de la scène après une longue absence. Lors du match contre l'Écosse dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, le footballeur a évoqué non seulement sa forme sportive, mais aussi sa relation avec son ami de toujours, Lionel Messi. Ce retour est d'une importance capitale pour le monde du football, car Neymar n'avait pas porté le maillot national depuis près de trois ans en raison d'une blessure. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Entré en jeu à la 76e minute du match disputé dans le stade de Miami, la star de 34 ans a été accueillie sous les acclamations des supporters. Cette rencontre, remportée 3-0 par le Brésil, a été riche en émotions pour Neymar. Pour rappel, le joueur avait subi une grave blessure au genou lors d'un match contre l'Uruguay en octobre 2023, l'obligeant à une longue convalescence.

Rivalité sur le terrain et fraternité dans la vie

Après le match, lors d'un entretien avec DSports, Neymar a exprimé des sentiments chaleureux envers son ancien coéquipier et ami proche, Lionel Messi. Malgré la rivalité historique entre le Brésil et l'Argentine, il est apparu que les liens entre les deux stars restent solides. Selon Goal.com, Neymar a souligné qu'il était en contact permanent avec la légende argentine à l'occasion de son 39e anniversaire.

"Nous nous parlons beaucoup, nous avons communiqué ces derniers jours. Il sait à quel point je l'aime", a affirmé Neymar. Selon lui, Lionel Messi mérite le respect davantage pour ses qualités humaines que pour son talent sur le terrain. L'attaquant brésilien a particulièrement salué l'humilité de Messi, le qualifiant d'être humain exceptionnel dans la vie.

Neymar a également exprimé sa gratitude envers le peuple argentin. Il a déclaré apprécier hautement l'affection et l'attention constantes manifestées par les supporters du pays voisin. De telles déclarations montrent à quel point le respect mutuel est élevé entre les représentants de deux équipes rivales acharnées du football sud-américain.

Les difficultés d'un retour tant attendu

Les débuts de Neymar pour le Mondial 2026 ont été légèrement retardés. Après s'être rétabli de sa blessure au genou, des problèmes au mollet droit avaient entravé son retour. Cependant, grâce aux efforts du staff médical, il a réussi à disputer ses minutes historiques lors du match contre l'Écosse.

Pour Neymar, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Brésil, ce tournoi revêt une importance particulière. Malgré la concurrence au sein de l'effectif et l'émergence de jeunes talents, le retour de l'attaquant expérimenté devrait être une source de motivation supplémentaire pour la Seleção. Désormais, les supporters attendent avec impatience que Neymar figure dans le onze titulaire lors des prochains matchs et aide son équipe avec ses buts.