Notion ferme son service de messagerie pour se concentrer sur l'AI

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Notion ferme son service de messagerie pour se concentrer sur l'AI

La célèbre plateforme de productivité Notion a annoncé une décision inattendue : l'entreprise cessera officiellement son service de messagerie Notion Mail le 22 septembre de cette année. Cette étape fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à abandonner les boîtes de réception traditionnelles au profit d'une gestion complète par des agents AI (assistants d'intelligence artificielle). C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les représentants de l'entreprise, les habitudes des utilisateurs ont radicalement changé. Actuellement, plus de la moitié des utilisateurs de Notion Mail n'ouvrent plus du tout leur boîte de réception pour lire leurs messages. À la place, ils confient l'analyse, le tri et la réponse à toutes les correspondances à des agents intelligents. Par conséquent, Notion a décidé d'orienter ses ressources vers le développement de systèmes automatisés plutôt que vers le maintien d'une interface traditionnelle.

L'avantage des agents d'intelligence artificielle

Bien que Notion Mail cesse ses activités, les agents basés sur l'AI de l'entreprise continueront de fonctionner. Cette technologie est capable d'effectuer des tâches complexes telles que la rédaction d'e-mails au nom de l'utilisateur, la prise de rendez-vous et le tri des messages importants. Ce changement est considéré comme un pas sérieux vers le concept d'un « futur sans boîte de réception » dans le monde technologique moderne.

Selon ixbt.com, le service Notion Mail était intégré à Gmail. Cela signifie que la fermeture du service n'endommagera pas les e-mails des utilisateurs — toutes les correspondances resteront stockées sur les serveurs Gmail. Cependant, il est recommandé aux utilisateurs d'exporter les brouillons et les e-mails planifiés créés dans Notion Mail avant le 22 septembre.

Concurrence et nouvelle stratégie

Notion avait annoncé son service de messagerie après l'acquisition de la startup Skiff, spécialisée dans la sécurité, en 2024. Le produit a été lancé au public en avril 2025 et devait concurrencer des services premium tels que Superhuman et Fyxer. Cependant, les tendances du marché ont montré que les utilisateurs ne souhaitent plus gérer manuellement leurs e-mails.

Actuellement, de nouvelles startups comme AgentMail travaillent précisément sur l'idée avancée par Notion : créer un écosystème de messagerie destiné uniquement aux agents AI. Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs ouzbeks, car la plateforme Notion est l'un des outils les plus populaires pour la gestion de projets parmi les freelances et les équipes IT locales.

Après la fermeture du service, les utilisateurs doivent prendre les mesures suivantes :

  • Transférer les e-mails planifiés et non envoyés vers une autre plateforme ;
  • Sauvegarder les paramètres d'auto-label et les filtres ;
  • Passer aux nouvelles méthodes de gestion des e-mails via les agents Notion AI.
L'entreprise qualifie cette décision de « concentration totale sur la direction la plus efficace ». Cela suggère que la culture du travail avec les e-mails pourrait changer complètement dans un avenir proche.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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