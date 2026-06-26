Manchester United entre dans la course pour Felix Nmecha de Borussia Dortmund

Le club anglais Manchester United a entamé des négociations pour le transfert du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Felix Nmecha. Pour recruter l'international allemand, les « Red Devils » tentent de devancer leurs principaux rivaux, Manchester City et Liverpool. La performance remarquable du joueur de 25 ans lors de la Coupe du Monde a considérablement augmenté sa valeur sur le marché des transferts. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Sky Sports, la direction de Manchester United travaille activement en coulisses pour concrétiser ce transfert. Plus précisément, le chef du département scouting, l'expert allemand Christopher Vivell, est en contact permanent avec les représentants du joueur. Cela témoigne du sérieux de l'intention du club d'Old Trafford de recruter ce milieu de terrain polyvalent.

Concurrence entre les géants européens

L'intérêt pour Nmecha ne se limite pas aux clubs anglais. Selon certaines informations, le Real Madrid suivrait également de près la situation du joueur. De plus, José Mourinho a hautement apprécié le style de jeu du footballeur. Cependant, à ce stade, Manchester United serait bien plus actif que les autres prétendants.

Le Borussia Dortmund, quant à lui, n'a pas l'intention de laisser partir son leader facilement. Le club allemand est en position de force dans les négociations, car Nmecha a signé en mars dernier un nouveau contrat courant jusqu'en 2030. Plus important encore, cet accord ne prévoit aucune clause de rachat pour le mercato estival actuel.

D'après le magazine Kicker, Dortmund aurait fixé un prix informel de 100 millions d'euros pour sa star. Ce montant risque d'en dissuader nombre d'acheteurs, mais le club vise ainsi à conserver son joueur clé. Le directeur sportif Lars Ricken a récemment souligné dans une interview que Felix est d'une importance fondamentale pour l'équipe.

Pour l'instant, on ignore si Manchester United est prêt à payer une telle somme. Toutefois, étant donné que d'autres géants de la Premier League sont également dans la course, l'évolution de la situation autour de Nmecha devrait devenir encore plus intéressante d'ici la fin du mercato. Goal.com a précisé qu'il suivait de près ce processus de transfert.