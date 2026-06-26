Cristiano Ronaldo soumis à un contrôle strict à l'aéroport après le match contre l'Ouzbékistan (vidéo)

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Cristiano Ronaldo soumis à un contrôle strict à l'aéroport après le match contre l'Ouzbékistan (vidéo)

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a été soumis à un contrôle de sécurité rigoureux à l'aéroport de Houston après le match contre l'Ouzbékistan.

Les agents de sécurité lui ont demandé de présenter son sac pour inspection. Ronaldo a réagi avec humour, demandant par gestes s'il devait également retirer ses lunettes. Malgré cela, le contrôle s'est poursuivi selon la procédure établie.

L'équipe nationale du Portugal s'est maintenant mise en route pour Miami pour le match contre la Colombie qui aura lieu le 28 juin.

Pour rappel, le Portugal occupe actuellement la deuxième place du groupe K avec 4 points. Lors de la deuxième journée du groupe, les Portugais ont battu l'Ouzbékistan 5-0, et Ronaldo a inscrit un doublé.

Avec ces buts, l'attaquant expérimenté a porté à 10 le nombre de buts marqués avec le Portugal dans l'histoire de la Coupe du Monde, battant le record de 9 buts de l'emblématique Eusébio.

Cristiano RonaldoPortugalOuzbékistanHoustonEusébio
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Aziza Shukhratova
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