Cinq autres équipes qualifiées pour les play-offs de la Coupe du Monde 2026

Le site officiel de la FIFA a annoncé les noms de cinq autres équipes nationales qualifiées pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026.

Après les résultats de la dernière journée, les sélections du Portugal, de l'Angleterre, de l'Égypte, du Ghana et du Paraguay ont décroché leur place pour les 1/16es de finale. Chacune de ces équipes a cumulé 4 points lors de la phase de groupes, ce qui a été suffisant pour poursuivre le tournoi.

Ainsi, le nombre d'équipes participant à la phase éliminatoire du championnat du monde continue d'augmenter.

De plus, deux autres affiches des 1/16es de finale, jusqu'alors inconnues, ont été déterminées.

L'équipe nationale d'Allemagne affrontera le Paraguay. La France, quant à elle, fera face à la Suède lors du prochain tour.

Les supporters peuvent désormais s'attendre à des matchs de play-off intenses et sans concession. À ce stade, la moindre erreur peut entraîner l'élimination de l'équipe.