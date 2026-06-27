Cinq autres équipes qualifiées pour les play-offs de la Coupe du Monde 2026

·44·Sport
Cinq autres équipes qualifiées pour les play-offs de la Coupe du Monde 2026

Le site officiel de la FIFA a annoncé les noms de cinq autres équipes nationales qualifiées pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026.

Après les résultats de la dernière journée, les sélections du Portugal, de l'Angleterre, de l'Égypte, du Ghana et du Paraguay ont décroché leur place pour les 1/16es de finale. Chacune de ces équipes a cumulé 4 points lors de la phase de groupes, ce qui a été suffisant pour poursuivre le tournoi.

Ainsi, le nombre d'équipes participant à la phase éliminatoire du championnat du monde continue d'augmenter.

De plus, deux autres affiches des 1/16es de finale, jusqu'alors inconnues, ont été déterminées.

L'équipe nationale d'Allemagne affrontera le Paraguay. La France, quant à elle, fera face à la Suède lors du prochain tour.

Les supporters peuvent désormais s'attendre à des matchs de play-off intenses et sans concession. À ce stade, la moindre erreur peut entraîner l'élimination de l'équipe.

PortugalAngleterreAllemagneFranceFIFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Espagne s'inquiète pour deux joueurs après sa victoireL'Espagne s'inquiète pour deux joueurs après sa victoireAujourd'hui, 11:08Ronaldo, Messi et... Abduqodir Husanov cités dans le classement ForbesRonaldo, Messi et... Abduqodir Husanov cités dans le classement ForbesAujourd'hui, 11:05L'Ouzbékistan jouera en blanc contre la RD CongoL'Ouzbékistan jouera en blanc contre la RD CongoAujourd'hui, 10:48Scaloni laisse Messi sur le banc contre la JordanieScaloni laisse Messi sur le banc contre la JordanieAujourd'hui, 10:44Drame dans le Groupe G ! La Belgique et l'Égypte se qualifient pour les phases finalesDrame dans le Groupe G ! La Belgique et l'Égypte se qualifient pour les phases finalesAujourd'hui, 10:19Le Sénégal écrase l'Irak et garde espoir pour les play-offsLe Sénégal écrase l'Irak et garde espoir pour les play-offsAujourd'hui, 10:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev