Une nouvelle excellente nouvelle pour les nombreux fans d'Abduqodir Husanov, aujourd'hui le footballeur le plus célèbre d'Ouzbékistan ! Le prestigieux Forbes Sport a inclus Abduqodir Husanov, défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du grand club anglais Manchester City, dans le classement des footballeurs les mieux payés de son pays. L'organisation a établi une liste de 48 footballeurs, parmi les participants de la Coupe du monde 2026, qui sont les plus riches dans leur pays respectif.

Comment le classement a-t-il été établi et sur quoi se base-t-il ?

Les chercheurs de Forbes Sport ont élaboré ce classement sur la base du revenu annuel total des joueurs. Non seulement les performances sur le terrain ont été prises en compte, mais toutes les sources de revenus suivantes :

Salaire officiel et bonus en club ;

Contrats de sponsoring et accords publicitaires ;

Redevances de licence et profits issus d'activités commerciales personnelles.

Les calculs se sont appuyés sur les sources les plus fiables du secteur — Capology, Football Benchmark et Spotrac , et tous les montants sont indiqués hors taxes et commissions d'agents.

La place et les revenus millionnaires d'Abduqodir Husanov

Un seul footballeur d'Ouzbékistan a été inclus dans cette prestigieuse liste : Abduqodir Husanov, 22 ans , qui occupe la 38ème place du classement général.

Selon Forbes Sport, les revenus annuels de notre compatriote se présentent comme suit :

Revenus issus du football : 5 millions de dollars US ;

Revenus hors football : 1,2 million de dollars US.

L'article précise que le principal sponsor de la star ouzbèke est la célèbre entreprise Puma . De plus, les capacités entrepreneuriales de Husanov sont louables : en 2025, il a lancé sa propre marque de boissons énergisantes AK45 , et ce projet réussi a joué un rôle important dans l'évaluation de ses revenus commerciaux.

Le top 3 mondial : Ronaldo reste leader !

Le sommet du classement est, comme d'habitude, occupé par les légendes du football mondial :

Cristiano Ronaldo (Portugal) — Revenu annuel total : 280 millions de dollars. Dont 230 millions proviennent du football et 50 millions de la publicité et du commerce. Lionel Messi (Argentine) — Revenu annuel : 130 millions de dollars. Contrairement à Ronaldo, Messi gagne davantage grâce au commerce : 60 millions via le football et 70 millions via des activités commerciales. Kylian Mbappé (France) — Revenu annuel total : 95 millions de dollars. Pour la star française, 70 millions proviennent de son travail dans le football et 25 millions de ses contrats publicitaires.

Le fait que notre compatriote Abduqodir Husanov figure aux côtés de telles stars mondiales dans l'un des classements financiers les plus prestigieux au monde témoigne de la montée en puissance du prestige du football ouzbek sur la scène internationale !