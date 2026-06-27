L'Ouzbékistan jouera en blanc contre la RD Congo

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L'Ouzbékistan jouera en blanc contre la RD Congo

L'équipe nationale d'Ouzbékistan évoluera en blanc lors du match contre la RD Congo, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. L'information a été communiquée par le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan.

Avant ce match crucial prévu le 28 juin, une réunion technique a eu lieu en présence des représentants de la FIFA et des officiels des deux équipes.

Au cours de la réunion, les questions relatives au règlement de la compétition ont été discutées, et diverses clarifications et rappels ont été fournis aux parties.

Il a également été annoncé que les joueurs ouzbeks porteront une tenue entièrement blanche face à la RD Congo. Le gardien de notre équipe nationale évoluera quant à lui en noir.

Le match contre la RD Congo représente pour l'Ouzbékistan l'opportunité de remporter sa première victoire en Coupe du Monde. Nos joueurs donneront tout lors de ce match décisif pour ravir les supporters.

OuzbékistanRD CongoFIFAAssociation de football d'Ouzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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