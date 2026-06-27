Huawei présente GigaUplink, une technologie multipliant par 5 la vitesse internet

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Huawei présente GigaUplink, une technologie multipliant par 5 la vitesse internet

Le géant technologique chinois Huawei a annoncé une innovation révolutionnaire dans le domaine des communications mobiles — la technologie GigaUplink — lors du salon MWC Shanghai 2026 à Shanghai. Cette solution vise à augmenter considérablement la vitesse de transmission des données de l'appareil vers le réseau (uplink), servant de fondation pour les futurs écosystèmes d'intelligence artificielle. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Présentée lors du Mobile AI Industry Summit, cette technologie a suscité un vif intérêt parmi les experts du secteur, les opérateurs et les représentants d'organisations internationales. Selon les participants, la prolifération des services d'intelligence artificielle (AI) sur les appareils mobiles entraînera une augmentation drastique du volume de données envoyées par les utilisateurs vers le réseau. Par conséquent, l'augmentation de la capacité du canal montant est devenue une priorité absolue pour les opérateurs de télécommunications.

Capacités techniques et efficacité

La solution Huawei GigaUplink comprend des modèles mis à jour de systèmes multi-antennes et trois algorithmes d'interaction intelligents. Selon ixbt.com, cette combinaison permet de multiplier par 5 la capacité de transmission du canal montant. De plus, la qualité de la couverture réseau est améliorée de 10 dB, assurant une connexion stable même dans les zones où le signal est faible.

Les produits des séries 8T8R et Massive MIMO de l'entreprise prennent en charge le multiplexage spatial et les fonctions de réception multi-antennes. Cela a été réalisé grâce à la technologie de beamforming propriétaire de Huawei. Cette approche permet de diriger précisément le flux de données et de réduire les interférences.

Une nouvelle ère pour l'AI mobile

La nouvelle technologie est intégrée à la solution GigaGreen développée par Huawei. Le système GigaGreen est conçu pour déployer des réseaux de manière simplifiée et à ultra-large bande, aidant les opérateurs à créer une infrastructure haute performance tout en maintenant l'efficacité énergétique.

Le représentant de Huawei, Tsen Chuan, a souligné dans son discours que l'entreprise continuerait à construire des réseaux GigaUplink pour l'AI mobile en collaboration avec ses partenaires industriels. Selon lui, le développement de normes communes et de l'écosystème mènera le secteur des communications mobiles vers sa prochaine « décennie d'or », élevant ainsi la qualité du cloud computing et des services AI en temps réel à un nouveau niveau.

Pour des marchés en développement rapide comme l'Ouzbékistan, cette technologie pourrait jouer un rôle crucial dans l'expansion future des réseaux 5G et 5.5G. L'augmentation de la vitesse du canal montant est particulièrement pertinente alors que les services tels que les vidéoconférences, le streaming haute qualité et le cloud gaming deviennent populaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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