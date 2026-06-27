Shomurodov : « Notre objectif principal est de rendre notre peuple heureux avec une victoire »

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a partagé ses réflexions avant le match crucial contre la RD Congo, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant a souligné que l'objectif principal de l'équipe est d'offrir une première victoire au peuple ouzbek.

« Notre objectif principal est de rendre heureux notre peuple qui nous soutient. Nous avons marqué notre premier but en Coupe du Monde, maintenant notre tâche est de décrocher notre première victoire », a déclaré Shomurodov.

Le capitaine a également précisé que l'équipe ne se concentrerait pas uniquement sur l'attaque en négligeant la défense.

« En cherchant à marquer, nous ne voulons pas oublier la ligne arrière. Il est important que nous jouions avec discipline et que nous obtenions d'abord la victoire », a-t-il ajouté.

Shomurodov a affirmé que l'équipe ressentait pleinement le soutien des supporters.

« Nous avons ressenti le soutien non seulement des supporters au stade, mais aussi de ceux en Ouzbékistan. Nous les remercions et nous nous efforcerons de les rendre heureux lors du prochain match », a rapporté le service de presse de l'UFA.

Le match entre l'Ouzbékistan et la RD Congo débutera le 28 juin à 04h30, heure de Tachkent. Le représentant africain possède 1 point, tandis que l'Ouzbékistan, dirigé par Fabio Cannavaro, n'a pas encore marqué de point.