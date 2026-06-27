Shomurodov : « Notre objectif principal est de rendre notre peuple heureux avec une victoire »

·52·Sport
Shomurodov : « Notre objectif principal est de rendre notre peuple heureux avec une victoire »

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a partagé ses réflexions avant le match crucial contre la RD Congo, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant a souligné que l'objectif principal de l'équipe est d'offrir une première victoire au peuple ouzbek.

« Notre objectif principal est de rendre heureux notre peuple qui nous soutient. Nous avons marqué notre premier but en Coupe du Monde, maintenant notre tâche est de décrocher notre première victoire », a déclaré Shomurodov.

Le capitaine a également précisé que l'équipe ne se concentrerait pas uniquement sur l'attaque en négligeant la défense.

« En cherchant à marquer, nous ne voulons pas oublier la ligne arrière. Il est important que nous jouions avec discipline et que nous obtenions d'abord la victoire », a-t-il ajouté.

Shomurodov a affirmé que l'équipe ressentait pleinement le soutien des supporters.

« Nous avons ressenti le soutien non seulement des supporters au stade, mais aussi de ceux en Ouzbékistan. Nous les remercions et nous nous efforcerons de les rendre heureux lors du prochain match », a rapporté le service de presse de l'UFA.

Le match entre l'Ouzbékistan et la RD Congo débutera le 28 juin à 04h30, heure de Tachkent. Le représentant africain possède 1 point, tandis que l'Ouzbékistan, dirigé par Fabio Cannavaro, n'a pas encore marqué de point.

Eldor ShomurodovOuzbékistanRD CongoFabio CannavaroUFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Mohamed Salah blessé lors du match contre l'IranMohamed Salah blessé lors du match contre l'IranAujourd'hui, 11:13L'Espagne s'inquiète pour deux joueurs après sa victoireL'Espagne s'inquiète pour deux joueurs après sa victoireAujourd'hui, 11:08Ronaldo, Messi et... Abduqodir Husanov cités dans le classement ForbesRonaldo, Messi et... Abduqodir Husanov cités dans le classement ForbesAujourd'hui, 11:05L'Ouzbékistan jouera en blanc contre la RD CongoL'Ouzbékistan jouera en blanc contre la RD CongoAujourd'hui, 10:48Scaloni laisse Messi sur le banc contre la JordanieScaloni laisse Messi sur le banc contre la JordanieAujourd'hui, 10:44Cinq autres équipes qualifiées pour les play-offs de la Coupe du Monde 2026Cinq autres équipes qualifiées pour les play-offs de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 10:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev