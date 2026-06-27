Coupe du Monde 2026 : programme des matchs d'aujourd'hui

Les matchs décisifs de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se poursuivent.

Aujourd'hui et demain, des rencontres cruciales auront lieu dans les groupes L, K et J. L'un des matchs phares de la journée opposera l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la RD Congo.

Dans le groupe L, Panama affrontera l'Angleterre et la Croatie fera face au Ghana à 02h00. Ces matchs détermineront le classement final du groupe.

À 04h30, deux rencontres décisives du groupe K se dérouleront : l'Ouzbékistan affrontera la RD Congo, tandis que la Colombie rencontrera le Portugal.

Pour l'Ouzbékistan, dirigé par Fabio Cannavaro, ce match représente l'opportunité de décrocher sa première victoire en Coupe du Monde.

Le programme de la journée s'achèvera à 07h00 par le duel entre la Jordanie et le champion du monde en titre, l'Argentine.

Liste des matchs d'aujourd'hui :

Panama — Angleterre — 02:00

Croatie — Ghana — 02:00

RD Congo — Ouzbékistan — 04:30

Colombie — Portugal — 04:30

Jordanie — Argentine — 07:00

Chaque point est crucial lors de cette troisième journée. Certaines équipes se battent pour une place en phase éliminatoire, tandis que d'autres visent une meilleure position dans le groupe.