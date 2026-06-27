Drame dans le Groupe G ! La Belgique et l'Égypte se qualifient pour les phases finales

La 3ème journée décisive de la Coupe du Monde est entrée dans sa phase intense. Les matchs du dernier tour du groupe G sont terminés, et les noms des deux équipes qualifiées pour le tour suivant sont officiellement connus.

Match nul disputé entre l'Égypte et l'Iran

L'équipe nationale d'Égypte a affronté l'Iran, obtenant un match nul qui porte son total à 5 points, validant ainsi son billet pour les phases finales.

La rencontre a débuté sur un rythme effréné. Dès la 5ème minute, Saber a ouvert le score pour l'Égypte, mais peu après, à la 14ème minute, Rezaeian a rétabli l'équilibre pour l'Iran — 1:1. Aucun autre but n'a été marqué lors de ce match intense et passionnant.

Compositions des équipes :

Égypte : Shobeyr, Hani, Abdelmonem, Rabia, Aboul-Fetouh, Saber, Lasheen, Zizo, Salah, Ashour, Trezeguet.

Iran : Beiranvand, Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghorbani, Ghoddos, Ezatolahi, Taremi, Mohebi.

Festival de buts de la Belgique : La Nouvelle-Zélande n'a pas été épargnée

Dans l'autre match du groupe, la Belgique a fait une démonstration de force. Les « Diables Rouges » ont fait pleuvoir les buts sur la cage de la Nouvelle-Zélande, s'imposant largement sur le score de 5:1 et se qualifiant pour les phases finales à la 1ère place du groupe.

Leandro Trossard a inscrit un doublé (28e, 50e), tandis que Kevin De Bruyne (66e), Romelu Lukaku (86e) et Sa ont également marqué. Le seul but de consolation pour la Nouvelle-Zélande a été inscrit par Just à la 84e minute.

Compositions des équipes :

Nouvelle-Zélande : Crocombe, Payne, Surman, Bindon, Cacace, Stamenic, Bell, Thomas, Just, Singh, Wood.

Belgique : Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere.

Classement final du groupe G :

Après les matchs de la 3ème journée, le classement est le suivant :

Rang Équipe Points Matchs (V-N-D) Différence de buts 1. Belgique 5 1 victoire, 2 nuls 6:2 2. Égypte 5 1 victoire, 2 nuls 5:3 3. Iran 3 3 nuls 3:3 4. Nouvelle-Zélande 1 1 nul, 2 défaites 4:10

Nous félicitons les équipes de Belgique et d'Égypte pour leur qualification en huitièmes de finale ! Les phases finales promettent d'être encore plus passionnantes.