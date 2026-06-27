Mohamed Salah blessé lors du match contre l'Iran

L'attaquant de l'équipe nationale égyptienne Mohamed Salah s'est blessé lors du match contre l'Iran, comptant pour la 3ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

Le célèbre avant-centre a été contraint de quitter le terrain dès le début de la seconde période. De retour sur le banc de touche, le staff médical de l'équipe d'Égypte a bandé sa jambe blessée.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur la gravité de la blessure de Salah. Sa participation aux matchs à élimination directe sera déterminée après des examens médicaux.

Il convient de noter que l'équipe nationale égyptienne a déjà assuré sa qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

La Coupe du Monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'Argentine est l'actuelle championne du monde, après avoir battu la France en finale en 2022.