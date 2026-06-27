L'Argentine affrontera le Cap-Vert en 16es de finale

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L'Argentine affrontera le Cap-Vert en 16es de finale

L'adversaire de l'équipe nationale d'Argentine, championne du monde en titre, pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 est désormais connu.

Les Argentins ont terminé à la première place du groupe J pour décrocher leur place en phase éliminatoire. Leur prochain adversaire sera le Cap-Vert, qui participe pour la première fois à une Coupe du Monde.

Les représentants africains ont terminé deuxième du groupe H avec trois matchs nuls. Ainsi, le Cap-Vert a réalisé un exploit historique en atteignant les 16es de finale dès son premier Mondial.

Le match des 16es de finale entre l'Argentine et le Cap-Vert aura lieu le 3 juillet à Miami. Bien que le champion en titre soit favori, le Cap-Vert a prouvé qu'il ne serait pas un adversaire facile en restant invaincu lors de la phase de groupes.

L'Espagne, première du groupe H, affrontera le deuxième du groupe J en 16es de finale.

L'Autriche et l'Algérie se battent pour cette place. Par conséquent, l'adversaire de l'Espagne en play-offs sera connu après les derniers matchs du groupe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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