Le Sénégal écrase l'Irak et garde espoir pour les play-offs

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Le Sénégal écrase l'Irak et garde espoir pour les play-offs

Les matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. Dans le groupe I, l'équipe nationale du Sénégal a battu l'Irak 5-0, préservant ainsi ses chances de qualification pour le tour suivant.

Le Sénégal a commencé le match très activement et Diarra a ouvert le score dès la 4e minute. À la 13e minute, le défenseur irakien Sulaka a reçu un carton rouge, laissant son équipe en infériorité numérique.

Bénéficiant d'une supériorité numérique, le Sénégal a trouvé quatre fois le chemin des filets en seconde période. Sarr a creusé l'écart à la 56e minute. Trois minutes plus tard, Pap Guye a porté le score à 3-0.

À la 71e minute, Pap Guye a inscrit un doublé. Ndiaye a clôturé la rencontre à la 82e minute — 5-0.

Coupe du Monde 2026. Groupe I, 3e journée

Sénégal — Irak — 5:0

Buteurs: Diarra, 4; Sarr, 56; P. Guye, 59, 71; Ndiaye, 82.

Sénégal: Diav, Diatta, Sek (Siss, 58), Niakate, Yakobs, I. Guye, Diarra (P. Guye, 57), Mbaye (Ndiaye, 57), Kamara (Jekson, 57), Mane, Sarr (Diao, 81).

Irak: Basil (Hasan, 46), Putros, Hoshim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim (Ar Reshavi, 58), Bayish, Iqbol (Yakob, 67), Qosim (Yunus, 16), Al Hammadi (Yusuf, 58).

Avertissements: Sek, 18; Al Ammari, 75; P. Guye, 81; Doski, 90.

Expulsion: Sulaka, 13.

Après cette victoire, le Sénégal occupe la troisième place du groupe avec 3 points. L'équipe attend désormais les résultats des autres groupes pour savoir si elle se qualifiera pour les play-offs parmi les meilleurs troisièmes.

L'Irak, quant à elle, termine le tournoi sans aucun point.

SénégalIrakSadio ManéPape Gueye
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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