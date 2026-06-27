Scaloni laisse Messi sur le banc contre la Jordanie

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a annoncé que le capitaine Lionel Messi ne débutera pas le match contre la Jordanie lors de la 3ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

Scaloni a souligné que les joueurs qui auront l'opportunité de jouer lors du prochain match le méritent pleinement par leur travail et leur attitude.

« Les joueurs qui entreront en jeu demain ont prouvé qu'ils méritaient cette opportunité. Ils font partie de notre équipe et sont des participants importants au processus global. Leur contribution à nos nombreux succès a été considérable », a déclaré le technicien.

Le sélectionneur argentin a également mis en avant le dévouement aux entraînements des joueurs qui ne figurent généralement pas dans le onze de départ.

« Même s'ils ne sont pas titulaires, ils sont les premiers arrivés à l'entraînement le lendemain. Je leur donne du temps de jeu dès que l'occasion se présente. Ce n'est pas simplement parce que d'autres ne jouent pas, mais parce qu'ils le méritent. Ce sont d'excellents joueurs », a rapporté le journal Ole.

Ainsi, plusieurs changements sont attendus dans la composition de l'Argentine pour le match contre la Jordanie. Lionel Messi débutera la rencontre sur le banc des remplaçants.

Pour rappel, Messi est actuellement le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 buts.