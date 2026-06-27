L'Espagne s'inquiète pour deux joueurs après sa victoire

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Espagne a remporté une victoire minimale contre l'Uruguay.

Le sort de la rencontre a été scellé par un but unique de Baena. Grâce à ce succès 1-0, l'Espagne termine première du groupe et se qualifie pour les 1/16es de finale.

Cependant, après cette victoire cruciale, des nouvelles inquiétantes sont apparues pour le staff technique de la « Roja ». Selon le journal Marca, les milieux de terrain Nico Williams et Yeremi Pino se sont blessés lors du match contre l'Uruguay.

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a indiqué que l'état des joueurs était sous surveillance du staff médical.

« Nous les surveillons de près. Nico ressent une gêne. Cela pourrait être une blessure musculaire ou simplement de la fatigue », a déclaré le technicien.

Désormais, les supporters espagnols s'inquiètent du rétablissement de Williams et Pino avant le match à élimination directe. Bien que l'équipe se soit qualifiée pour les 1/16es de finale en tête de groupe, l'état de deux joueurs clés est devenu l'une des questions prioritaires avant la prochaine rencontre.