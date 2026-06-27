Spectacle de buts à la Coupe du Monde 2026 : point sur la course au Soulier d'Or

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Spectacle de buts à la Coupe du Monde 2026 : point sur la course au Soulier d'Or

La Coupe du Monde de football 2026, accueillie par les États-Unis, le Mexique et le Canada, est entrée dans sa phase la plus intense. La dernière journée de matchs a offert aux fans de football une véritable pluie de buts et des résultats inattendus. Au total, 6 rencontres acharnées ont eu lieu durant la journée.

Découvrez tous les résultats de la journée :

Voici la répartition des forces lors des confrontations d'aujourd'hui :

Matchs

Score

Détails du match

Sénégal — Irak

5 : 0

Le Sénégal a écrasé son adversaire avec 5 buts sans réponse.

Norvège — France

1 : 4

Les « Bleus » n'ont fait aucun cadeau à l'équipe de Haaland.

Cap-Vert — Arabie Saoudite

0 : 0

Aucun but n'a été marqué lors de ce match sans concession.

Uruguay — Espagne

0 : 1

Les Espagnols ont remporté une victoire minimale.

Égypte — Iran

1 : 1

Les deux représentants ont conclu un match nul combatif.

Nouvelle-Zélande — Belgique

1 : 5

Les Belges ont inscrit 5 buts dans le filet adverse.

Course au titre de meilleur buteur : Messi ne cède pas son trône !

La lutte pour le titre de joueur le plus prolifique du tournoi s'intensifie d'heure en heure. Actuellement, le classement des buteurs est dominé par le champion du monde en titre et capitaine de l'équipe d'Argentine Lionel Messi . Il totalise 5 buts .

Cependant, un groupe de poursuivants dangereux se rapproche rapidement et pose une sérieuse menace à Leo. Les joueurs suivants comptent pour l'instant 4 buts chacun :

Pour information : La Coupe du Monde 2026 a débuté le 11 juin de cette année et s'achèvera par la finale le 19 juillet. Continuez à suivre l'évolution des événements avec nous !

Lionel MessiErling HaalandKylian MbappéVinícius JúniorFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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