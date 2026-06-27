Dépendance à Messi en équipe d'Argentine : est-il risqué de ne compter que sur Leo ?

Bien que l'équipe d'Argentine ait commencé la Coupe du Monde 2026 de manière éclatante, un aspect du jeu collectif inquiète les experts. Lionel Messi a déjà marqué cinq buts dès le début du tournoi, mais aucun de ses coéquipiers n'a encore réussi à trouver le chemin des filets. Cette situation montre que le système de jeu des champions du monde en titre reste totalement dépendant d'un seul homme. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Il n'est pas secret que le staff technique dirigé par Lionel Scaloni a construit sa philosophie de jeu autour de la superstar vieillissante. Cette stratégie a porté ses fruits : l'Albiceleste a remporté la Copa América à deux reprises consécutives et figure désormais comme l'un des principaux favoris pour devenir champion du monde pour la deuxième fois. C'est pourquoi, en Argentine, il n'y a aucun débat sur le fait de s'appuyer sur l'attaquant dans la phase finale de sa carrière.

Messi n'est pas seulement un joueur, c'est tout un système

Le célèbre attaquant Zlatan Ibrahimovic a hautement estimé l'importance de Messi pour l'équipe lors d'une interview accordée à Fox Sports. Selon lui, Lionel n'est pas seulement le meilleur joueur pour l'Argentine, mais il représente tout un système. « La grandeur, ce n'est pas que tout dépende de toi, mais que tout le monde joue mieux parce que tu es là », a souligné la légende suédoise.

Au fil des ans, Messi a dissipé les doutes concernant ses capacités de leadership. Aujourd'hui, il est non seulement une source de buts et de passes décisives, mais aussi un véritable leader capable de convaincre ses coéquipiers de l'impossible. Cependant, la question de savoir comment l'équipe se comporterait en l'absence de Messi reste l'interrogation majeure avant la phase à élimination directe.

Le prochain test et la rotation de l'effectif

Le match contre la Jordanie lors de la dernière journée de la phase de groupes devrait être un terrain d'expérimentation important pour Scaloni. Après des victoires contre l'Algérie et l'Autriche, l'Argentine a assuré sa première place dans le groupe avant l'heure. Cela permet à l'entraîneur de mettre sa star au repos et de tester d'autres attaquants.

Le club Inter Miami avait annoncé fin mai que Messi souffrait d'une fatigue musculaire complète. Jouer huit matchs en cinq semaines peut être physiquement éprouvant pour le joueur de 37 ans. Par conséquent, le match contre la Jordanie est une opportunité pour d'autres attaquants de s'illustrer et de s'affranchir, ne serait-ce que partiellement, de la « dépendance à Messi ».

Actuellement, Lionel Messi est en tête de la course au Soulier d'Or du tournoi. Ce trophée est l'un des rares titres manquants dans sa riche collection. Toutefois, pour le succès global de l'équipe, il sera crucial que d'autres avant-centres se « réveillent » et assument la responsabilité de marquer des buts.