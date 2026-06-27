Vozinha : « Je donnerai tout pour que Messi ne marque pas »

Le gardien de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, a exprimé ses impressions avant le match crucial contre l'Argentine en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le gardien expérimenté a qualifié le capitaine argentin Lionel Messi de plus grand joueur de l'histoire du football. Parallèlement, il a souligné qu'il déploierait tous ses efforts sur le terrain pour stopper le célèbre attaquant.

« Messi est le plus grand footballeur de tous les temps. Toute équipe serait nerveuse à l'idée de l'affronter », a déclaré Vozinha.

Le gardien a décrit le fait de partager le terrain avec Messi comme un grand rêve et une fierté.

« Partager le terrain avec Messi est un rêve. Un jour, je dirai avec fierté à mes enfants que j'ai joué contre lui », a-t-il ajouté.

Cependant, Vozinha a souligné qu'il n'y aurait aucune concession envers l'adversaire sur le terrain.

« Je sais qu'il est presque impossible de l'arrêter. Mais je ferai tout mon possible et je donnerai tout pour que Messi ne me marque pas de but », a rapporté la publication Goal Verse.

L'Argentine s'est qualifiée pour les play-offs en terminant première du groupe J. Le Cap-Vert a terminé deuxième du groupe H, devançant l'Uruguay.

Le match de 1/16e de finale entre l'Argentine et le Cap-Vert aura lieu le 29 juin.