Découverte révolutionnaire sur l'efficacité des panneaux solaires organiques

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Découverte révolutionnaire sur l'efficacité des panneaux solaires organiques

Un problème persistant dans le domaine de l'énergie solaire — le conflit entre l'efficacité et la tension des panneaux solaires organiques — a enfin trouvé une solution. Une équipe de scientifiques internationaux a réussi à identifier un mécanisme capable de porter cette technologie au niveau des panneaux au silicium. Cette découverte élargira les possibilités d'utilisation de sources d'énergie bon marché et flexibles. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Une étude menée par des spécialistes de Suède, d'Allemagne et de l'Institut Paul Drude a révélé la faille principale des cellules solaires organiques. Aujourd'hui, bien que ces panneaux soient bon marché et faciles à produire, leur rendement énergétique reste nettement inférieur à celui des panneaux au silicium traditionnels. Selon Ixbt.com, le problème principal résidait dans la chute de l'efficacité lorsque la tension augmentait.

Le problème des excitons et de la perte d'énergie

Les chercheurs ont découvert que la racine du problème se trouve dans le mouvement des particules appelées « excitons ». Lorsque la lumière frappe le matériau, des paires d'électrons et de charges positives se forment. Pour qu'un courant électrique soit généré, ces paires doivent se séparer. Si ce processus n'est pas rapide et efficace, l'énergie est gaspillée sous forme de chaleur.

Les scientifiques ont déterminé que la « durée de vie » des excitons et la perte d'énergie lors de leur séparation sont des facteurs décisifs. Il a été prouvé qu'en prolongeant le temps d'activité des excitons, il est possible de maintenir l'équilibre entre la tension et l'efficacité. Cela permettrait de porter le rendement des cellules organiques au-delà de 20 %.

Au cours de l'expérience, les spécialistes ont créé de nouveaux matériaux spécifiques pour assembler des panneaux solaires expérimentaux. Les résultats ont été meilleurs que prévu, atteignant simultanément une tension élevée et une efficacité élevée. Il s'agit d'une « solution sans compromis », considérée comme impossible avec les technologies précédentes.

Perspectives de la nouvelle génération de panneaux solaires

Les panneaux solaires organiques se distinguent par leur légèreté et leur flexibilité. Ils peuvent être installés non seulement sur les toits des bâtiments, mais aussi sur les vêtements, les boîtiers de gadgets et même les fenêtres. L'augmentation de l'efficacité accélérera le passage de cette technologie des laboratoires à la vie réelle, c'est-à-dire à une production à grande échelle.

Selon les experts, cette nouvelle découverte pourrait transformer complètement le marché de l'énergie solaire. Les alternatives organiques, bien moins coûteuses que les panneaux au silicium, contribueront à réduire le prix de l'énergie et à populariser les sources renouvelables. La prochaine étape consistera désormais à tester cette technologie à l'échelle industrielle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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