Le lac mystérieux de Tanzanie : là où les oiseaux se changent en pierre

En Tanzanie, il existe un lieu dont la nature extraordinaire rappelle une autre planète, émerveillant touristes et scientifiques. C'est le lac Natron. En raison de sa concentration extrêmement élevée en sel et en alcalis, la surface du lac prend parfois une couleur rouge sang sous l'influence de micro-organismes.

Une autre particularité du lac Natron est que les corps des oiseaux et des chauves-souris qui y périssent sont recouverts de minéraux, ressemblant ainsi à des statues de pierre. C'est pourquoi ce lac est considéré comme l'un des sites naturels les plus mystérieux et effrayants au monde.

Près du lac se dresse le volcan Ol Doinyo Lengai. Le peuple Massaï local l'appelle la « Montagne de Dieu ». Ce volcan est l'un des rares volcans actifs sur Terre, célèbre pour sa lave noire unique.

Le plus étonnant est qu'au milieu d'un paysage aussi inhabituel et même inquiétant, des milliers de flamants roses nichent et se reproduisent chaque année. L'environnement salin et alcalin étant hostile à de nombreux prédateurs, cette zone est devenue un refuge sûr pour les flamants.

Beaucoup imaginent la Tanzanie uniquement pour ses safaris et sa vie sauvage. En réalité, ce pays abrite des miracles naturels uniques, presque introuvables ailleurs, rappelant des films de science-fiction.