Cristiano Ronaldo et Diogo Dalot : de l'idole d'enfance à l'amitié fusionnelle

Jacinto Teixeira, le père de Diogo Dalot, défenseur de l'équipe nationale du Portugal et de Manchester United, s'est confié sur la relation particulière entre son fils et le légendaire Cristiano Ronaldo. Selon lui, un simple intérêt et une admiration d'enfance se sont transformés avec le temps en une solide amitié professionnelle. Cette relation a franchi une nouvelle étape après le retour de Ronaldo à Old Trafford. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Pour Dalot, qui participe actuellement à un tournoi majeur avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un coéquipier, mais un véritable modèle de vie. Dans une interview accordée au journal O Jogo, le père du joueur a souligné que des posters de Cristiano Ronaldo sont toujours affichés dans la chambre de son fils, témoignant de la loyauté du jeune défenseur envers son idole.

Côte à côte avec son idole

"Cristiano a toujours été une idole pour Diogo. Même s'il ne vit plus avec nous, je conserve encore les photos de Ronaldo collées sur les armoires et les portes de sa chambre", confie le père du joueur. Selon lui, Ronaldo a pu voir en Dalot son propre reflet de jeunesse, notamment à travers des qualités telles que le travail acharné, le sens des responsabilités et la résilience.

La complicité entre Dalot et Ronaldo est évidente non seulement en dehors du terrain, mais aussi pendant le jeu. Par exemple, après avoir marqué contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a attiré l'attention de tous en courant vers le banc de touche pour embrasser Dalot. Ce moment est devenu un souvenir inoubliable pour le père du joueur.

Selon les statistiques, ces deux joueurs ont évolué ensemble sous le maillot du Portugal à 28 reprises depuis l'Euro 2020. Curieusement, Dalot n'a délivré qu'une seule passe décisive sur les 145 buts marqués par Ronaldo avec la sélection. Malgré cela, leur compréhension mutuelle sur le terrain est très appréciée.

Compétition et discipline

Diogo Dalot se distingue non seulement par son talent, mais aussi par sa discipline. Il suit rigoureusement les conseils de Ronaldo en matière de nutrition et de récupération physique, ce qui l'aide énormément dans sa croissance professionnelle. Ses huit saisons d'expérience à Manchester United ont fait de lui un défenseur polyvalent capable d'évoluer sur les deux flancs.

Bien que l'actuel sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, accorde plus de confiance à Joao Cancelo sur l'aile droite, Dalot est prêt à entrer en jeu à tout moment. Son père a affirmé que son fils est au sommet de sa forme physique et mentale, et qu'il est convaincu qu'il gagnera sa place dans le onze titulaire durant le tournoi.