Fusillade après le match Norvège-France : quatre blessés

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Fusillade après le match Norvège-France : quatre blessés

Un incident inquiétant s'est produit après la rencontre entre les équipes nationales de Norvège et de France dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Une fusillade a éclaté dans la zone où des centaines de supporters étaient rassemblés après le match, qui s'est terminé par une victoire 4-1 de la France. Selon les premières informations, au moins quatre personnes ont été blessées par balle.

Le match s'est déroulé au stade Gillette à Foxborough, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.

Le département de police du Massachusetts a indiqué avoir reçu plusieurs appels signalant une fusillade vendredi vers minuit.

« Les policiers arrivés sur les lieux ont trouvé au moins quatre citoyens blessés par balle à l'intersection de Main Street et Park Street », a cité ABC News d'un communiqué de la police.

Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital. Aucune information officielle sur leur état de santé n'a été communiquée pour le moment.

De plus, aucune information n'a été rapportée concernant l'arrestation de quiconque en lien avec la fusillade. Les forces de l'ordre étudient les détails de l'incident.

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'actuel champion du monde est l'équipe nationale d'Argentine.

NorvègeFranceGillette StadiumMassachusetts
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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