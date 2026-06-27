Le Cap-Vert crée l'histoire et affrontera Lionel Messi et l'Argentine

Une nouvelle page s'écrit dans l'histoire de la Coupe du Monde : l'équipe nationale du Cap-Vert est devenue le plus petit pays à s'être qualifié pour les phases finales. Après des performances solides en phase de groupes, cette équipe venue des îles de l'Atlantique affrontera en quart de finale le champion du monde en titre, l'Argentine, et le légendaire Lionel Messi. C'est ce qu'indique l'information rapportée par Goal.com.

Ce résultat historique a été enregistré après le match contre l'Arabie Saoudite à Houston. Après que la rencontre s'est soldée par un match nul 0-0, les joueurs se sont rassemblés au centre du terrain pour suivre avec émotion le résultat du match entre l'Espagne et l'Uruguay sur leurs téléphones portables. La victoire de l'Espagne a permis au Cap-Vert de se qualifier pour le tour suivant en terminant deuxième du groupe H.

Il est remarquable que le Cap-Vert ait terminé la phase de groupes sans défaite. Ils ont fait match nul 0-0 contre l'Espagne et ont obtenu un résultat combatif de 2-2 contre l'Uruguay. Ces résultats prouvent que l'équipe ne s'est pas qualifiée pour les play-offs par hasard, mais a fait preuve d'une véritable combativité.

En route vers de grands rêves

Le capitaine et gardien vétéran de 40 ans, Vozinha, n'a pu cacher son émotion après ce succès. Il a souligné que beaucoup ne croyaient pas que les représentants de ce petit pays puissent remporter ne serait-ce qu'une victoire. Cependant, le Cap-Vert a pu démontrer pleinement son potentiel technique et tactique sur le terrain.

"Nous ne sommes pas venus ici simplement pour faire match nul, nous voulons toujours gagner. L'Arabie Saoudite est un adversaire fort, mais nous avons eu plus de possession de balle et avons créé plus d'occasions. Maintenant, jouer contre Lionel Messi et l'Argentine est un rêve devenu réalité pour tout footballeur", a déclaré Vozinha dans une interview accordée à Goal.com.

Cet exploit est devenu une source de fierté non seulement pour les habitants des îles, mais aussi pour la diaspora du Cap-Vert à travers le monde. Selon Vozinha, les membres de l'équipe ont grandi dans la difficulté et ont appris la persévérance de leurs ancêtres. Cet esprit leur permet de lutter d'égal à égal avec les grandes nations sur le terrain.

À quoi s'attendre pour l'affrontement avec l'Argentine ?

Bien que ce match puisse sembler être une étape de plus pour l'équipe nationale d'Argentine, des équipes "combattantes" comme le Cap-Vert peuvent toujours offrir des surprises. Le match contre l'équipe étoilée menée par Lionel Messi est considéré comme la rencontre la plus importante de l'histoire des insulaires.

Les joueurs du Cap-Vert entreront sur le terrain pour se faire connaître du monde et prouver que les petits pays peuvent également accomplir de grands exploits. Ils défendent non seulement leur pays, mais aussi l'honneur des peuples minoritaires du monde entier. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'opposition entre Lionel Messi et cette courageuse "petite" équipe.