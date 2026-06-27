OnePlus veut révolutionner le segment budget : un nouveau smartphone avec batterie de 8000 mAh

OnePlus, connue sur le marché des smartphones pour ses appareils haute performance, s'apprête à établir de nouveaux standards dans le segment des modèles abordables. Les premières photos « réelles » du OnePlus N6, pas encore officiellement présenté, sont apparues sur le web. L'appareil devrait attirer l'attention grâce à son autonomie record et son prix accessible. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les photos publiées par l'insider reconnu Abhishek Yadav montrent non seulement le design du smartphone, mais aussi son ensemble complet. Alors que de nombreux fabricants réduisent le contenu de l'emballage, le OnePlus N6 proposera un kit riche. Un bloc de charge, un câble USB et une coque de protection seront fournis avec l'appareil.

Caractéristiques techniques et capacités

Selon ixbt.com, le principal atout du nouveau smartphone est sa batterie massive de 8000 mAh. Une telle capacité est rare pour les smartphones modernes, permettant à l'appareil de fonctionner pendant plusieurs jours sans recharge. De plus, la batterie prend en charge la charge rapide de 45 W.

Le matériel de l'appareil devrait être basé sur le processeur MediaTek Dimensity 6300. Ce chipset garantit des performances de milieu de gamme et un fonctionnement stable sur les réseaux 5G. Côté écran, l'entreprise n'a pas fait de compromis : le OnePlus N6 sera équipé d'un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une image fluide et de qualité.

Caméra principale : capteur de 50 mégapixels ;

Caméra frontale : module selfie de 8 mégapixels ;

Batterie : 8000 mAh, charge 45 W ;

Écran : AMOLED, 120 Hz.

La présentation officielle du smartphone est prévue pour le 30 juin prochain en Inde. Selon les premières informations, le prix de l'appareil ne dépassera pas 20 000 roupies indiennes (environ 210 dollars US), ce qui en fera l'un des modèles les plus compétitifs de sa catégorie.

Ce modèle est également très pertinent pour le marché ouzbek. Dans notre pays, les utilisateurs privilégient principalement les smartphones abordables avec une batterie longue durée et un écran de qualité. Si OnePlus maintient cette politique tarifaire, le nouveau modèle pourrait devenir un concurrent sérieux pour les appareils Redmi et Samsung.

Il convient de noter que l'insider Abhishek Yadav avait précédemment publié des informations précises sur la série Xiaomi Mi 10T avant leur sortie. Par conséquent, ces informations sur le OnePlus N6 sont considérées comme très crédibles.