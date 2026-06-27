Swatch réclame 170 millions de dollars de dommages et intérêts à Samsung

Le conflit juridique de longue date entre le célèbre horloger suisse Swatch Group et le géant technologique sud-coréen Samsung a franchi une nouvelle étape. L'entreprise suisse réclame une indemnisation de 170 millions de dollars, affirmant que le design des cadrans numériques créés pour les smart-montres Samsung a enfreint ses marques déposées. Selon l'agence Reuters, cette affaire pourrait devenir l'un des plus importants procès sur la protection des marques dans l'histoire du Royaume-Uni. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ce litige concerne des applications destinées aux smart-montres Galaxy Watch de Samsung. Ces applications permettaient aux utilisateurs d'installer des cadrans numériques imitant les designs classiques de marques prestigieuses appartenant au Swatch Group, telles qu'Omega, Tissot et d'autres. En 2022, la Haute Cour de Londres a reconnu Samsung coupable de violation des droits de marque.

Vol de design et question de licence

Actuellement, la procédure judiciaire se concentre uniquement sur la détermination du montant des dommages et intérêts. Selon les calculs des experts du Swatch Group, la somme de 170 millions de dollars correspond au prix d'une licence hypothétique pour l'utilisation du design de dix marques. L'entreprise a fixé ce montant élevé en tenant compte de la reconnaissance et de la valeur commerciale de ses marques. Les Suisses craignent que leur art horloger traditionnel ne soit dévalorisé par des copies numériques.

Samsung s'oppose fermement à ces demandes. Selon le Financial Times, le géant technologique considère le montant de l'indemnisation demandée comme excessif et injustifié. Les représentants de l'entreprise estiment que l'existence de cadrans numériques n'a pas causé de préjudice grave au marché des montres traditionnelles et qu'une telle amende serait injuste.

Prestige de la marque et stratégie de marché

Fait intéressant, Swatch Group a délibérément décidé de ne pas entrer pleinement sur le marché des smart-montres. La direction de l'entreprise considère comme priorité la préservation du prestige des montres mécaniques et à quartz traditionnelles. La direction de la marque Tissot souligne que l'utilisation massive de leurs designs sur des appareils numériques nuit à l'exclusivité et au prestige des montres suisses.

Cette décision judiciaire a une importance majeure non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à l'échelle mondiale. Selon les analystes de Reuters, le verdict final à Londres pourrait influencer directement une plainte similaire déposée par Swatch contre Samsung aux États-Unis. Cela devrait créer un nouveau précédent en matière de protection de la propriété intellectuelle dans le monde technologique.

Les audiences se poursuivent et la décision finale est attendue dans les prochains mois. Si le tribunal tranche en faveur de Swatch, cela constituera un signal fort pour d'autres marques traditionnelles souhaitant protéger leur propriété intellectuelle contre les plateformes technologiques.