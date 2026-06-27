Les revenus d'Abduqodir Husanov révélés

Abduqodir Husanov, défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club anglais Manchester City, a intégré le classement des footballeurs les mieux payés établi par Forbes Sport.

Husanov occupe la 38e place d'une liste comprenant des joueurs des 48 équipes nationales participant à la Coupe du Monde 2026. Il est le seul joueur ouzbek présent dans ce classement.

Selon les calculs de la publication, les revenus annuels totaux d'Abduqodir Husanov s'élèvent à 6,2 millions de dollars. Dont 5 millions de dollars proviennent de son salaire et de sa carrière footballistique. Les 1,2 million de dollars restants proviennent de contrats publicitaires, de projets commerciaux et d'autres sources de revenus.

Les données de Forbes Sport indiquent que l'un des principaux partenaires de Husanov est l'entreprise Puma. La marque de boisson énergisante AK45, lancée par le joueur en 2025, a également été prise en compte dans l'établissement du classement.

La première place du classement est occupée par Cristiano Ronaldo avec des revenus annuels de 280 millions de dollars. Lionel Messi est deuxième avec 130 millions de dollars, et Kylian Mbappé troisième avec un montant de 95 millions de dollars.