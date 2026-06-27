Les géants technologiques d'Asie répondent aux restrictions d'exportation d'AI des États-Unis

La compétition mondiale dans le domaine de l'AI est passée à une nouvelle étape. Suite à l'interdiction imposée par le gouvernement américain sur l'exportation des modèles Mythos et Fable 5, les plus puissants d'Anthropic, les startups asiatiques ont commencé à combler ce vide. Des entreprises chinoises et japonaises ont présenté leurs propres alternatives afin de réduire la dépendance aux technologies américaines. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

En particulier, 360, leader chinois de la cybersécurité, a annoncé un nouvel outil d'AI nommé Tulongfeng. Les développeurs affirment que ce modèle peut rivaliser pleinement avec le système Mythos d'Anthropic. Mythos est actuellement considéré comme si puissant et stratégique que l'administration de Donald Trump a strictement interdit sa sortie des États-Unis.

Nouveaux développements au Japon et en Chine

La startup japonaise Sakana AI a également lancé son modèle nommé Fugu (signifiant "poisson-globe" en japonais). Selon les représentants de l'entreprise auprès de TechCrunch, ce modèle non seulement égale Fable 5, mais possède également la capacité de coordonner d'autres modèles via diverses API. Cela le rend très pratique pour les systèmes d'agents complexes.

Bien que les représentants de Sakana AI qualifient la sortie du nouveau produit simultanément aux interdictions américaines de "coïncidence", ils font la promotion sur leur site web sous le slogan "capacités avancées sans risque de contrôle des exportations". Cela promet une indépendance technologique exempte de restrictions politiques pour les entreprises et les agences gouvernementales de la région.

Sakana AI a été fondée en 2023 par d'anciens chercheurs de Google, Ren Ito, Llion Jones et David Ha. Leurs modèles se distinguent par leur efficacité avec de petits ensembles de données et leur adaptation spécifique à la langue et à la culture japonaises. Cela rend le produit plus attractif sur le marché local que les réseaux neuronaux américains.

Conséquences géopolitiques et avenir de l'AI

Bien que de nouveaux modèles apparaissent, les experts ne s'attendent pas à ce que le marché asiatique se coupe complètement des technologies américaines. Ren Ito, cofondateur de Sakana AI, a souligné lors d'un discours au sommet du G7 que les modèles américains restent importants pour l'Asie, mais que Washington doit maintenir l'accès technologique pour ses alliés.

Pour l'instant, la situation se présente comme suit :

Les États-Unis bloquent les modèles d'AI les plus puissants (Mythos, Fable 5) pour des raisons de sécurité nationale ;

La Chine (360) et le Japon (Sakana AI) lancent rapidement leurs alternatives sur le marché ;

Les entreprises régionales privilégient les technologies protégées contre les sanctions politiques ;

De nouveaux centres technologiques émergent, brisant le monopole dans le domaine de l'AI.

Selon les experts, de telles restrictions d'exportation pourraient, à long terme, réduire la part de marché des entreprises américaines et accélérer le développement d'écosystèmes d'AI indépendants dans d'autres pays.