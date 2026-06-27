Lionel Messi sur le banc : rotation surprise dans l'équipe d'Argentine

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a officiellement confirmé que le capitaine Lionel Messi ne débutera pas lors du prochain match contre la Jordanie. Pour l'« albiceleste », qui a déjà assuré sa qualification pour les play-offs en remplissant ses objectifs de phase de groupe, ce match est l'occasion de tester l'effectif. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com .

Le staff technique a pris cette décision afin de préserver l'état physique de l'attaquant de 37 ans et d'éviter toute surcharge. Selon Goal.com, Lionel Messi ne devrait entrer en jeu qu'en seconde période lors de la rencontre à Dallas. Cette décision permet non seulement de reposer la star, mais offre également aux remplaçants l'opportunité de s'illustrer.

Changements de composition et nouveaux schémas tactiques

Lors de la conférence de presse, Lionel Scaloni s'est écarté de ses habitudes en partageant ses plans pour la composition. Il a souligné que chaque membre de l'équipe mérite de jouer et que de telles rotations sont nécessaires pour renforcer l'esprit d'équipe. L'entraîneur espère que le style de jeu de l'équipe restera inchangé même en l'absence de ses leaders.

En l'absence de Lionel Messi en attaque, nous pourrions voir le duo Lautaro Martinez et Julian Alvarez. Scaloni a indiqué que la collaboration de ces deux attaquants serait mise en œuvre à condition qu'elle n'affecte pas l'équilibre de l'équipe. Cette expérience pourrait constituer une option tactique importante pour les futurs matchs décisifs.

De plus, la situation du défenseur Cristian Romero a été clarifiée. Le joueur, précédemment blessé, suit un programme d'entraînement individuel. Selon l'entraîneur, la blessure s'est avérée bien moins grave que prévu, une nouvelle positive pour les supporters argentins.

Bien que le résultat de ce match n'influence pas la position de l'Argentine au classement du tournoi, il est crucial pour que les joueurs maintiennent leur forme sportive avant les play-offs. Le repos de joueurs expérimentés comme Lionel Messi servira à accroître leur efficacité lors des étapes décisives de la compétition.