Ramin Rizoyon en larmes : « Peuple iranien, pardonnez-nous »

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Ramin Rizoyon en larmes : « Peuple iranien, pardonnez-nous »

Le match entre l'Égypte et l'Iran lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 s'est terminé sur un score de 1-1. Ramin Rizoyon, buteur pour les Perses, n'a pu contenir son émotion et a fondu en larmes après la rencontre.

L'Iran avait marqué une nouvelle fois à la 90+6e minute, mais le but a été annulé, compliquant ainsi les chances de l'équipe de se qualifier pour les barrages.

« Que puis-je dire ? Je ne sais pas pourquoi cela arrive. C'est simplement de la malchance. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois... J'espère que nous nous qualifierons pour le tour suivant et que notre peuple ressentira à nouveau de la joie, car ils méritent bien mieux », a déclaré Rizoyon.

Le joueur a souligné que les membres de l'équipe avaient tout donné sur le terrain et que leur objectif principal était de rendre le peuple iranien fier.

« Nous avons tout donné. Notre seul désir était de rendre notre peuple heureux. Depuis trois mois, nous nous battons sans attendre de récompense ou de reconnaissance. Chaque joueur de cette équipe est honorable, a un caractère fort et est fidèle à sa patrie », a-t-il affirmé.

Rizoyon a également demandé pardon aux supporters iraniens.

« Peuple iranien, nous vous aimons beaucoup. Pardonnez-nous. La seule chose que je puisse dire est : pardonnez-nous. Nous sommes tous profondément désolés. Nous avons joué un bon football, mais je ne sais pas où nous avons échoué. Vous méritez ce qu'il y a de mieux au monde », a ajouté le footballeur.

Pour rappel, l'Iran a terminé troisième de son groupe avec 3 points. L'équipe attend désormais les résultats des autres groupes pour savoir si elle se qualifiera pour les 1/16es de finale en tant que l'un des meilleurs troisièmes.

Ramin RizayanÉgypteIran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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