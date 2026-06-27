La série d'invincibilité de l'Espagne atteint 34 matchs, record battu

L'équipe nationale d'Espagne a marqué l'histoire en battant l'Uruguay 1-0 lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Après cette victoire, la série d'invincibilité de la « Roja » dans les matchs officiels s'élève à 34 rencontres. Ainsi, l'Espagne a établi un nouveau record mondial pour les équipes nationales.

Jusqu'à présent, le meilleur résultat appartenait à l'équipe nationale du Brésil. Les Sud-Américains étaient restés invaincus lors de 33 matchs officiels consécutifs entre 1993 et 1998.

L'Espagne a amélioré ce chiffre d'un match, entrant ainsi dans l'histoire du football.

Pour rappel, les Espagnols ont perdu pour la dernière fois le 28 mars 2023, lors d'un match contre l'Écosse dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.

Depuis lors, l'Espagne reste invaincue dans les compétitions officielles. L'équipe tentera désormais de prolonger cette série historique lors de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.