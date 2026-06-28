Ouzbékistan vs Congo : début de la seconde période, but de Shomurodov (vidéo)

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Ouzbékistan vs Congo : début de la seconde période, but de Shomurodov (vidéo)

Le match le plus décisif et historique de la phase de groupes de la Coupe du Monde a commencé. La première mi-temps du duel entre la RD Congo et l'équipe nationale d'Ouzbékistan, pour le 3e match du groupe K, s'est achevée. Pour l'instant, nos représentants dominent largement sur le terrain.

Sardor entre en scène : but rapide de Shomurodov

La rencontre a débuté par des attaques successives de nos joueurs. Dès la 10e minute, le capitaine et leader de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov a profité d'une erreur des défenseurs adverses pour frapper avec précision et ouvrir le score — 0:1 !

Après ce but, les élèves de Fabio Cannavaro ont continué à produire un jeu discipliné, ne laissant presque aucune chance à l'adversaire. La première mi-temps s'est terminée avec un léger mais crucial avantage pour nos représentants.

CDM 2026. 3e journée (Fin de la première mi-temps) RD Congo — Ouzbékistan 0:1 But : Eldor Shomurodov (10)

Compositions des équipes

Voici les compositions de départ des deux équipes nationales qui ont disputé une première mi-temps à haute intensité :

RD Congo – Mpasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku, Mutussami, Chipenga, Sadiki, Bakambu, Vissa, Mbemba, Masuaku.
Ouzbékistan – Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev, Shomurodov.

Nous souhaitons le même enthousiasme et un beau jeu de la part de nos compatriotes en seconde période, afin de célébrer leur première victoire historique dans les Coupes du Monde. Allez, Ouzbékistan !

OuzbékistanRépublique du CongoEldor ShomurodovFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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