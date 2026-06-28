CDM 2026 : la Croatie bat le Ghana et se qualifie pour les barrages

La 3e journée du groupe L de la Coupe du Monde de football s'est achevée de manière dramatique. L'équipe nationale de Croatie a remporté une victoire courageuse lors d'un match intense contre le Ghana, scellant ainsi sa qualification pour le tour suivant. Fait notable, malgré leur défaite, les Africains ne quittent pas non plus la compétition.

Un match passionnant et des buts décisifs

La rencontre a débuté sur un rythme élevé comme prévu. Les Croates ont réussi à ouvrir le score dès la 31e minute grâce à une frappe précise de Suchic. En seconde période, les Ghanéens ont poussé avec force et Lukassen a rétabli l'équilibre à la 73e minute.

Cependant, l'expérience de la Croatie a fini par faire la différence : à la 83e minute, Nikola Vlasic a trouvé le chemin des filets, offrant une victoire cruciale à son équipe.

CDM 2026. 3e journée Croatie — Ghana 2:1 Buteurs : Suchic (31), Vlasic (83) — Lukassen (73).

Situation finale du groupe : les deux équipes sont en barrages !

Grâce à cette victoire, la Croatie a porté son total à 6 points, sécurisant la 2e place du groupe et son ticket pour les 1/16es de finale.

L'équipe du Ghana a terminé 3e du groupe L avec 4 points. Selon le règlement, les Ghanéens font partie des meilleurs troisièmes et accèdent donc également aux barrages.

Compositions de départ

Découvrez la liste des joueurs ayant débuté la rencontre :

Croatie: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Suchic, Modric, Kovacic, Vlasic, Baturina, Perisic, Budimir.

Ghana : Asare, Senaya, Adjeti, Lukassen, Mensah, Seibo, Partey, Owusu, Ayew, Semenyo, Sulemana.

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