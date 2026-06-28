La « réponse » tardive de l'Ouzbékistan à la Corée du Sud et à l'Iran

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La « réponse » tardive de l'Ouzbékistan à la Corée du Sud et à l'Iran

Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, l'Ouzbékistan a plusieurs fois dépendu des résultats d'autres équipes. Lors de la dernière journée des éliminatoires de 2014, si la Corée du Sud battait l'Iran à domicile, l'Ouzbékistan se serait qualifié pour le Mondial. Cependant, les Coréens ont perdu 0-1, se qualifiant avec l'Iran. L'espoir de l'Ouzbékistan s'est alors éteint, écrit la chaîne « Football avec Aslanov » canal Telegram.

Une situation similaire s'est produite lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. L'Ouzbékistan a fait match nul avec la Corée du Sud lors de la dernière journée. Pour accéder aux barrages, l'Iran devait battre la Syrie à domicile. Mais le match s'est terminé sur un score de 2-2, et l'Ouzbékistan a encore manqué sa chance.

Pour la Coupe du Monde 2026, la situation s'est inversée. Cette fois, l'Iran et la Corée du Sud attendaient au moins un match nul de l'Ouzbékistan. Notre équipe nationale a maintenu le résultat souhaité pendant 70 minutes, mais a encaissé trois buts en fin de match.

Le canal a interprété avec humour cette situation comme une « vengeance tardive ». Alors que l'Ouzbékistan a dépendu des résultats d'autrui pendant des années, c'est cette fois-ci que les autres ont dû attendre un résultat de l'Ouzbékistan.

OuzbékistanIranCorée du SudCoupe du MondeÉliminatoiresFootball avec Aslanov
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Nodirbek Razzokov
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