La RD Congo prend la tête de la course pour les barrages

La République démocratique du Congo est montée à la première place du classement des équipes nationales ayant terminé troisièmes de la phase de groupes de la Coupe du monde.

La RD Congo a récolté quatre points en trois matchs, avec une victoire, un nul et une défaite. L'équipe a marqué quatre buts et en a concédé trois, affichant une différence de buts de +1.

La Suède, le Ghana et l'Équateur ont également recueilli quatre points. Cependant, la RD Congo les surclasse grâce aux critères fair-play. La Bosnie-Herzégovine et le Paraguay comptent également quatre points.

Actuellement, les six premières places du classement sont qualificatives pour les huitièmes de finale. En occupant la première place, la RD Congo conserve ses chances de qualification pour le tour suivant.

Le Sénégal est septième avec trois points, l'Iran huitième et la Corée du Sud neuvième. L'Algérie, avec trois points en deux matchs, occupe pour l'instant la dixième place.