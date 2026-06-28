Harbin Xinguang présente un système laser compact capable de détruire des drones en quelques secondes

Dans le monde des technologies militaires modernes, la lutte contre les drones est devenue une priorité absolue. La société chinoise Harbin Xinguang Optoelectronics a dévoilé une solution révolutionnaire : les systèmes laser portables de la série Lijian, conçus pour être utilisés individuellement par les soldats. Cet appareil se distingue radicalement des systèmes de défense aérienne traditionnels par sa compacité et sa haute efficacité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'aspect le plus remarquable du nouveau système laser est son poids. L'appareil ne pèse que 25 kg, ce qui permet à un seul soldat de le transporter et de le rendre opérationnel rapidement. Selon ixbt.com, le système est capable de détecter et de détruire des cibles volant à basse altitude jusqu'à 500 mètres. De telles caractéristiques sont très utiles en milieu urbain ou pour protéger des sites stratégiques.

Indicateurs de vitesse et d'efficacité

Le système Lijian consacre un temps étonnamment court pour verrouiller une cible et la neutraliser complètement. Il suffit de 4 secondes pour détruire les composants principaux d'alimentation et de contrôle d'un drone en approche. De plus, le temps de refroidissement du système est inférieur à 5 secondes. Cela signifie qu'en théorie, un seul appareil peut éliminer jusqu'à 10 cibles différentes à basse altitude en une minute.

Si plusieurs systèmes de ce type sont intégrés dans un réseau unique, leur efficacité augmente de manière exponentielle. Les fabricants affirment que ce produit a déjà passé des tests à grande échelle et est actuellement déployé sur certains aérodromes militaires pour des missions de défense aérienne à basse altitude. Cela prouve que la technologie n'est pas seulement un concept, mais une unité de combat prête à l'emploi.

Intelligence artificielle et contrôle automatisé

Une autre particularité du système est son potentiel intellectuel. Grâce à un module d'IA intégré, l'appareil peut identifier les cibles de manière autonome. Il peut également fonctionner en coordination avec des signaux de stations radar externes pour suivre et verrouiller automatiquement tous les drones entrant dans la zone de tir.

Ainsi, le Lijian n'est pas seulement une arme laser ordinaire, mais un nœud terminal pouvant être connecté à un système mondial de défense aérienne. Une fois que le radar a détecté la cible, tout le processus — de l'identification au ciblage — est effectué de manière autonome. L'opérateur n'a qu'à confirmer la dernière étape, c'est-à-dire le tir.

Sur le plan économique, cette technologie est également très attrayante. Le prix d'un ensemble est fixé à environ 2 millions de yuans (environ 300 000 dollars). À première vue, cela peut sembler coûteux, mais les coûts d'utilisation sont bien inférieurs à ceux des systèmes de missiles ou antiaériens traditionnels. Utiliser un laser au lieu de missiles coûteux pour détruire des cibles bon marché comme les drones permet d'économiser considérablement le budget militaire.