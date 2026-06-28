L'Ouzbékistan manque sa chance lors de la dernière journée face à la RD Congo

L'équipe nationale de l'Ouzbékistan s'est inclinée 1-3 face à la République démocratique du Congo lors de la troisième journée du groupe K des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Eldor Shomurodov a marqué l'unique but de l'Ouzbékistan lors de la rencontre disputée au stade d'Atlanta.

Shomurodov a ouvert le score à la 10e minute, donnant l'avantage à notre équipe nationale. Cependant, la RD Congo a renversé la situation en seconde période. Yoane Vissa a égalisé à la 68e minute, puis Ibrahim Mbate a donné l'avantage à son équipe à la 76e minute. À la 90+1e minute, Vissa a inscrit son deuxième but pour fixer le score final.

La RD Congo a dominé les statistiques du match. L'équipe africaine a tenté 19 tirs, dont quatre cadrés. L'Ouzbékistan a tenté trois tirs, avec un seul tir cadré.

La possession de balle était de 58 % pour la RD Congo et de 42 % pour l'Ouzbékistan. Les joueurs congolais ont effectué 473 passes avec une précision de 86 %. L'Ouzbékistan a réalisé 350 passes avec une précision de 76 %.

Le nombre de fautes a été plus élevé pour l'Ouzbékistan. Notre équipe nationale a commis 15 fautes, contre 6 pour la RD Congo. Les joueurs congolais ont reçu trois cartons jaunes, tandis que l'Ouzbékistan en a reçu deux. Aucun carton rouge n'a été distribué.

L'Ouzbékistan a dominé les corners avec un score de 4-2. Il y a eu trois hors-jeu pour la RD Congo et un pour l'Ouzbékistan.

À l'issue de la phase de groupes, l'Ouzbékistan termine quatrième avec zéro point après trois défaites. La RD Congo occupe la troisième place avec quatre points. La Colombie termine première avec sept points et le Portugal deuxième avec cinq points.