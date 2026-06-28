Le parcours du Portugal vers la finale

Le chemin potentiel de l'équipe nationale du Portugal lors de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde est connu. L'équipe affrontera la Croatie en 1/16 de finale.

Si le Portugal franchit cette étape, il rencontrera l'Espagne en 1/8 de finale. En quart de finale, l'adversaire pourrait être le Maroc ou les Pays-Bas.

Si le Portugal atteint les demi-finales, il est probable qu'il affronte la France ou l'Allemagne.

Le parcours potentiel du Portugal en phase finale :

• 1/16 de finale : Croatie

• 1/8 de finale : Espagne

• Quart de finale : Maroc ou Pays-Bas

• Demi-finale : France ou Allemagne