Le parcours du Portugal vers la finale
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
• 1/16 de finale : Croatie
Le chemin potentiel de l'équipe nationale du Portugal lors de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde est connu. L'équipe affrontera la Croatie en 1/16 de finale.
Si le Portugal franchit cette étape, il rencontrera l'Espagne en 1/8 de finale. En quart de finale, l'adversaire pourrait être le Maroc ou les Pays-Bas.
Si le Portugal atteint les demi-finales, il est probable qu'il affronte la France ou l'Allemagne.
Le parcours potentiel du Portugal en phase finale :
• 1/16 de finale : Croatie
• 1/8 de finale : Espagne
• Quart de finale : Maroc ou Pays-Bas
• Demi-finale : France ou Allemagne
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…